Baucontainer aufgebrochen : Erneut Werkzeuge im Kreis Düren gestohlen

Unbekannte sind in Jülich in zwei Baucontainer eingebrochen (Symbol). Foto: dpa/Jens Wolf

Jülich Im vergangenen Monat sind im Kreis Düren bereits diverse Fahrzeuge für wertvolles Werkzeug aufgebrochen worden. Jetzt wurden Baucontainer in Jülich das Ziel der Kriminellen.

Zwischen Montag und Mittwoch sind laut Polizeiangaben Unbekannte auf der Jülicher Straße in Welldorf in Jülich in zwei Baucontainer eingebrochen und haben Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro geklaut.