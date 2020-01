Kostenpflichtiger Inhalt: Diebstahlserie hält an : Erneut ein Grab in Jülich geschändet

Dieser Bronzeflügel wurde von einem Grab in Jülich einfach abgesägt. Es ist der jüngste Vorfall einer Serie von Diebstählen auf Friedhöfen.

Jülicher Land Diebstahlserie auf den Friedhöfen im Jülicher Land setzt sich auch im neuen Jahr fort. Jetzt wurde an einem Grab in Jülich ein Bronzeflügel abgesägt. Der neuerliche Vorfall in Jülich ereignete sich in der Zeit zwischen dem 10. und dem 16. Januar.