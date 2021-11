Bauernhof-Eis aus Jülich : Eis wie vor 100 Jahren

Jeder Becher wird per Hand abgefüllt und etikettiert. Foto: Anne Schröer

Jülich In Jülich ist die Eiszeit angebrochen – zumindest in den ehemaligen Büroräumen einer Steuerberatung an der Linnicher Straße, die dem Team des am Schwanenteich geplanten Restaurant „Schwan“ als Produktionsstätte für ihr Speiseeis dienen.