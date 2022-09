Fälle in Jülich : Einbrecher nehmen sich zwei Corona-Testzentren vor

Der oder die Täter sind in zwei Corona-Testzentren in Jülich eingebrochen (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Jülich Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in gleich zwei Corona-Testzentren in Jülich eingebrochen. Sie haben Bargeld gestohlen und flüchteten anschließend.

Betroffen sind laut Polizei die Coronavirus-Testzentren am Brückenkopf-Park und auf dem Schlossplatz in Jülich. Beide Testzentren sind in Containern untergebracht.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten verschafften sich der oder die Täter in der Nacht auf Montag durch Tür und Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten. In den Testzentren leerten sie dann die Trinkgeldkassen und erbeuteten dabei einen zweistelligen Eurobetrag. Aus dem Corona-Testzentrum auf dem Schlossplatz entwendeten die Unbekannten zudem einen kleinen Kühlschrank. Die Gesamtschadenshöhe liegt damit im unteren dreistelligen Eurobereich.

Wer im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 02421/949-6425 bei der Polizei zu melden.

(red/pol)