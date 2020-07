Kostenpflichtiger Inhalt: Kreis Düren als Wasserstoffregion : Ein zweiter Solarturm für die Energie der Zukunft

Der Kreis Düren will sich als Modellregion für die Wasserstofftechnologie positionieren. Foto: DLR/Philipp Burtscheidt

Jülich Der Keis Düren will sich als Modellregion für die Wasserstofftechnologie positionieren. Ein wichtiger Schwerpunkt dabei: die Forschung und praktische Anwendung am Solarkraftwerk in Jülich.