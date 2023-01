Peter Jansens : Ein neuer Vorstand für das Forschungszentrum

Jülich Peter Jansens (56) ist neuer Vorstand im Forschungszentrum Jülich. Er folgt auf den verstorbenen Professor Harald Bolt.

Jansens Karriere ist dadurch geprägt, dass er sich zwischen Forschungs-, Produktions- und Managementaufgaben hin und her bewegte, in allen Bereichen Kompetenzen erwarb und sie weiterentwickelte. So setzte er zuerst seine wissenschaftliche Arbeit in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei „Shell International Chemicals“ in Amsterdam fort, um dann in Positionen als Prozessingenieur und schließlich als stellvertretender Leiter einer Chemiefabrik für die Produktion von Styrolmonomer und Propylenoxid in Singapur zu arbeiten.