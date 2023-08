Lime in Jülich : Viele nutzen E-Scooter-Angebot, aber eher in der Kernstadt

Nicht immer sind die E-Scooter so schön aufgereiht wie hier an der Schlossstraße. Beschwerden hat es zuletzt allerdings kaum noch gegeben und der Anbieter ist mit der Nutzung zufrieden. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Jülich Die Kooperation der Stadt Jülich mit dem E-Scooter-Anbieter Lime soll fortgeführt werden. Das sieht ein Beschlussvorschlag der Verwaltung vor. Ob Lime aber weiterhin sein Angebot in allen Stadtteilen aufrechterhalten kann, ist noch fraglich.

Die Zahlen sind durchaus beeindruckend. Seit Juli 2022 wurden auf den grün-weißen Elektrorollern 98.048 Kilometer zurückgelegt, genau 60.584 Ausleihen wurden verzeichnet. Dass die Zahlen dabei von Quartal zu Quartal schwanken, ist nicht ungewöhnlich. „Natürlich gibt es einen harten Kern, der die Roller bei Wind und Wetter nutzt, aber ansonsten sind auch wir vom Wetter abhängig“, sagt Lukas Kluj vom Anbieter Lime, der nach einem Jahr eine überaus positive Bilanz zieht: „Wir sehen, dass die E-Scooter in Jülich sehr gut angenommen werden und es nur wenige Beschwerden gibt.“

Dabei war in der Tat gleich der erste Monat, der Juli 2022, auch der mit den meisten Gesamtkilometern. Bei 7515 Ausleihen legten die Nutzer 15.049 Kilometer zurück. Im Juni 2023 lag die Zahl der Ausleihen knapp höher, nämlich bei 7578 mit 12.180 zurückgelegten Kilometern. Stark variiert hat in den vier Quartalen die Zahl der eingesetzten Scooter. Startete Lime in Juli 2022 noch mit 221 Fahrzeugen, ging das Angebot im Dezember auf 59 bereit gestellte Scooter zurück. Im Februar 2023 wurden hingegen sogar 250 Roller angeboten, im Mai 2023 nur 130.

„Wir haben im Winter den Logistik-Partner gewechselt, was mit zur Reduzierung der Scooter geführt hat“, erklärt Lukas Kluj. Die Zahl der zur Verfügung gestellten Roller ist allerdings auch stets an die Nutzung angepasst worden. Den größten Bedarf für die Elektrofahrzeuge auf zwei Rädern gibt es nach Angaben von Lime in der Innenstadt inklusive Bahnhof und am Forschungszentrum. Bei den Ortsteilen schneiden Lich-Steinstraß, Koslar, Kirchberg und Stetternich profitabel ab.

Erstaunlich: Gehörte Broich nach dem ersten Quartal noch im Ranking zu den Top 3, ist dort die Zahl der Ausleihen deutlich zurückgegangen. Die genauen Zahlen der Ausleihen aufgeschlüsselt nach Ortsteilen gibt es zwar, zur Verfügung stellen wollte der Anbieter diese allerdings auf Nachfrage nicht. Dabei wäre es gerade mit Blick auf die Ortsteile, die nicht weit von Jülich entfernt sind, interessant, die Entwicklung der Nutzungsdaten anzuschauen. „Wenn ich sehe, wie oft die E-Scooter nicht an den zwei Stationen stehen und woanders abgestellt sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Nachfrage nicht konstant ist“, sagt der Broicher Ortsvorsteher Wolfgang Schiffer, der auch darauf verweisen kann, dass die kurzen Wege nach Jülich auch in anderer Form genutzt werden: „Bei uns leben viele Studenten, die die E-Scooter ebenfalls gerne nutzen.“

Wichtig werden könnte die Frage der konstanten Nutzung in den Ortsteilen für die Aufrechterhaltung des Angebotes. „Wir werden jetzt versuchen, den Umgang mit den Scootern noch mal zu bewerben“, sagt Kluj. Dabei denkt man darüber nach, die Roller mit einem Schild zu versehen, auf dem erklärt wird, worauf man beim Umgang mit den Rollern zu achten hat – in der Hoffnung, dass die Nutzerzahlen auch in den Stadtteilen steigen, die bisher eher schlecht abschneiden.