Druckerei der Familie Fischer : „Nie mit dem Strom geschwommen“

Der Blick auf den Marktplatz mit Propsteikirche nach dem 16. November 1944. Die Druckerei des Jülicher Kreisblattes auf der Kölnstraße war schon bei Bombenangriffen am 6. Oktober 1944 vollkommen zerstört worden. Foto: Museum Zitadelle Jülich

Jülich Am 6. Oktober 1944 wurde die Druckerei der Familie Fischer in Jülich zerstört. Für die Zeitung in Jülich bedeutete das damals eine drastische Zäsur.

Im Herbst 1944 tobte der Zweite Weltkrieg, Hitlers Angriffskrieg hatte sich umgekehrt. Die Alliierten rückten vor, um den Diktator und sein System zu stürzen. Dabei bombardierten sie Jülich. Mehrfach. Der infernalische Luftangriff auf Jülich und Düren am 16. November 1944 hat sich tief in das kollektive Gedächtnis der beiden Städte eingebrannt. In Jülich gab es damals bereits keine Zeitung mehr, die darüber hätte berichten können. Denn rund sechs Wochen vorher, am 6. Oktober 1944, einem Freitag, war die Druckerei der Familie Fischer getroffen und zerstört worden. Sie befand sich auf dem Grundstück, auf dem heute die Buchhandlung Thalia ist. Bis 2019 war die Buchhandlung in Familienhand.

Rechte verkauft

Für die Zeitung in Jülich bedeutete die zerstörte Druckerei eine drastische Zäsur. Aus eigenen Kräften gelang es der Familie Fischer nicht mehr, das Geschäft wiederzubeleben. Also verkauften die Fischers die Rechte am Jülicher Kreisblatt, so der Name damals, an den Zeitungsverlag Aachen. Das bedeutete zwar das Ende einer in Jülich gedruckten Zeitung. Aber gleichzeitig den Fortbestand einer Tradition, die jetzt seit 200 Jahren währt. Die Zeitung für das Jülicher Land wurde weiter in Jülich gemacht, aber ab jetzt in Aachen gedruckt.

Es ist ein Stück weit verwunderlich, dass es den Fischers, zunächst dem 1937 gestorbenen Adolf Fischer, gelungen war, in der Zeit des Nationalsozialismus am Markt zu bleiben. „Der Zeitung ist damals mit dem Westdeutschen Beobachter, einem Propaganda-Blatt der Nazis, ein sehr mächtiger Konkurrent entstanden“, berichtet der Jülicher Historiker Guido von Büren.

Zudem war Adolf Fischer – Katholik und Mitglied der Zentrums-Partei, aus der nach dem Krieg die CDU hervorgegangen ist – den Nazis ein Dorn im Auge. Im Westdeutschen Beobachter war oft geringschätzige Weise vom „Fischer-Dorf an der Rur“ die Rede, wenn Jülich thematisiert wurde. Die Nazis sind auch sofort nach der Machtergreifung gegen Fischer vorgegangen. „Sie haben ihn im März 1933 direkt aus dem Amt des Beigeordneten der Stadt Jülich geworfen“, berichtete sein Enkel Wolfgang Hommel 2019 zum Ende der Buchhandlung Fischer.

Adolf Fischer und seinen Nachfolgern ist es gelungen, weiter eine Zeitung zu machen und nicht gleichgeschaltet zu werden. Sicherlich konnten sie es sich nicht leisten, zur Speerspitze des Widerstands zu gehören. Aber das Jülicher Kreisblatt konnte seine im Katholizismus verankerte Grundrichtung wenigstens halbwegs weiterverfolgen. „Das ist sicher auch gelungen, weil der Verlag die Rur-Blumen herausgebracht hat“, sagt von Büren. Die wöchentliche Beilage war auch kein Blatt, das gänzlich auf NS-Linie lag. Aber sie störte die Nazis nicht, da sie recht „Heimat-tümelnd“ war, wie von Büren es erklärt. „Man muss sich vor Augen halten, dass damals einfach nichts mehr erschienen ist, was vorher nicht zensiert worden ist.“ Die Rur-Blumen als Feigenblatt zu bezeichnen, wegen dem die Nazis nicht ganz so streng auf das Kreisblatt geschaut haben, ist zu viel gesagt. Ein bisschen aber ging es in diese Richtung.

Christliche Wertevorstellung