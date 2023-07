Für Kinder mit und ohne Behinderung : Eine Ferienfreizeit, die niemanden ausschließt

Der zwölfjährige Ben hat von zu Hause einen großen Berg Lego mitgebracht und Betreuer Jan gezeigt, wie er ohne Anleitung ein Flugzeug zusammenbauen kann. Foto: Anne Schröer

Jülich Eltern, deren Kinder eine Behinderung haben, müssen sich teils bis Aachen oder ins Sauerland durchtelefonieren, um eine Ferienfreizeit für ihre Sprösslinge zu finden. Das DRK Jülich sorgt für Abhilfe.

Es gibt zwölf Wochen Schulferien für Kinder, aber in der Regel nur sechs für die Eltern. Wie die Differenz überbrückt und gestemmt wird, ist in vielen Familien Thema – aber besonders dann eine Herausforderung, wenn die Kinder spezielle Bedürfnisse haben. Körperliche oder geistige Behinderungen sind nicht selten Gründe, die eine Teilnahme an Ferienfreizeiten verhindern. Auch – aber nicht nur – für diese Kinder hat der DRK-Kreisverband Jülich in Rekordzeit ein Angebot geschaffen.

Erst nach Karneval kam Michaele Rasbach, die beim Kreisverband die Verwaltung leitet und für die Projektentwicklung zuständig ist, die Idee zu dieser inklusiven Ferienfreizeit. Als Muse diente ihr 12-jähriger Sohn Ben. Er ist geistig behindert und nahm bisher regelmäßig mit seinem Integrationshelfer an der Ferienfreizeit im Brückenkopf-Park teil. Dass er dafür nun zu alt ist, aber auch dass andere Familien mit behinderten Kindern sich bis nach Aachen, Viersen oder ins Sauerland durchtelefonieren müssen, um eine Ferienbetreuung zu finden, brachte sie zum Grübeln.

Rasbach wandte sich an ihren Kollegen Sven Gollnow, der als pädagogische Fachkraft ebenfalls hauptamtlich beim DRK tätig ist. „Können wir da nicht was machen? Kannst du ein pädagogisches Konzept schreiben?“ Gollnow konnte. „Er hat geschrieben, ich gerechnet“, erklärt Rasbach die Arbeitsteilung. Beides musste schnell gehen, schließlich blieben nur wenige Monate Zeit. Aber nicht nur die beiden waren flott, sondern auch die Entscheidungsträger, Kooperationspartner und Geldgeber.

Leonie Konrad hat sich von Organisator Sven Gollnow schon einige Tricks mit dem Diabolo zeigen lassen. Foto: Anne Schröer

Weil Sven Gollnow an der Schirmerschule schon bestens bekannt ist, zögerte Schulleiterin Annette Görgens nicht lange und stellte die barrierefreien Räume zur Verfügung, der DRK-Landesverband gab Geld dazu, genau wie die Stadt Jülich. Das war viel wert für die Unternehmung, schließlich waren die Fördertöpfe, um die man sich im vergangenen Herbst hätte bewerben müssen, längst zu, berichtet Rasbach.

Dank der Unterstützung ist es möglich, den Eltern für 150 Euro pro Woche eine Betreuung anzubieten. Die Kinder kommen morgens ab 8 und bleiben bis spätestens 16.30 Uhr. Drei Wochen lang wird die Ferienfreizeit angeboten, in der Auftaktwoche waren zehn Kinder in der Gruppe, in der zweiten werden es acht sein und in der letzten 20.

Dass es zunächst mit einer kleineren Teilnehmerzahl losgeht, findet Michaele Rasbach für das Pilotprojekt genau richtig. So könnten sich das Team und die Abläufe besser einspielen, sagt sie mit Blick auf die Betreuer – allesamt Hauptamtliche des DRK, von pädagogischen Fachkräften über Pflegefachkräfte und Integrationshelfer bis zum Rettungshelfer. „Wir ermöglichen eine 4:1 Betreuung“, erklärt Rasbach das Verhältnis von Kindern zu Betreuern. Einzelne Teilnehmer hätten, so wie in der Schule, ihren eigenen 1:1-Betreuer dabei.

Die Gruppe an Kindern ist bunt gemischt. Zufällig sind alle mobil, das war aber keine Voraussetzung. Manche haben gar keine Einschränkungen, andere haben massive Einschränkungen, haben eine Autismusspektrumstörung, einen genetischen Defekt oder ein fetales Alkoholsyndrom, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Betreuer sind Profis und mit allen Wassern gewaschen. Wer Michaele Rasbach nach einer Art Grenze fragt, ab der eine Behinderung so komplex ist, dass die Betreuung in der Ferienfreizeit nicht mehr geleistet werden kann, bekommt eine klare Antwort: „Bettlägerig und intubiert wäre schwierig. Oder Glasknochenkrankheit. Aber das meiste kriegen wir hin!“

Eine Mutter hatte beispielsweise Hemmungen, dem Team zu erzählen, dass ihr Kind Unterstützung braucht, wenn es auf die Toilette muss. Ihre Erfahrung hatte gezeigt, dass das bei anderen Angeboten ein Ausschlusskriterium für ihr Kind war – hier aber nicht. Kein einziges Kind wurde abgelehnt. Zumindest nicht vom DRK. Zum Thema Ablehnung können die Organisatoren nämlich eine Geschichte erzählen: Sie hatten in ihrem Flyer geschrieben, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen bei der Freizeit besonders willkommen seien. Mehrere Eltern hatten daraufhin angerufen und gefragt, ob behinderte Kinder teilnehmen würden. Weil die Antwort „Ja“ war, meldeten sie ihre eigenen Sprösslinge nicht an.

Die Hemmungen oder Gedanken, die manche Erwachsene haben, wenn es um den Umgang mit Menschen mit Behinderung geht, spielen bei den Kindern umso weniger eine Rolle. Da wird einfach ohne Berührungsängste zusammen gebastelt, gespielt und getobt. Ein Kind kann nicht sprechen? Kein Problem. Mit Händen und Füßen klappt die Verständigung trotzdem und ein paar Gebärden sind schnell gelernt.

Ein junger Teilnehmer mit Autismusspektrumstörung und massiven Einschränkungen brauchte am Anfang etwas Ruhe und Abstand zu den anderen, berichtet Sven Gollnow und zeigt im Speisesaal neben der langen Tafel auf einen anderen Tisch mit nur einem Stuhl. Dieses Kind hatte in seinem Leben noch nicht mit anderen Kindern spielen wollen. Als sich das dann aber an Tag zwei der Ferienfreizeit änderte, hatte die Mutter beim Abholen ein paar Tränchen im Auge.

„Es ist Wahnsinn, was wir hier in so kurzer Zeit bei einigen schon für eine Entwicklung sehen“, freut sich Gollnow. Er macht bald eine zirkuspädagogische Fortbildung, jongliert aber selbst schon seit frühester Kindheit. Mit entsprechenden Materialien ausgestattet, hat die Ferienfreizeit offiziell das Thema Zirkus, „aber wenn die Kinder das Material anders verwenden möchten, als es gedacht ist, dann heißt das ja nicht, dass sie keinen Spaß haben“. Alles kann, nichts muss. Am Ende jeder Woche muss keine perfekte Zirkusvorführung präsentiert werden, die Kinder können zeigen, was sie wollen – von gebastelten Clowns bis zu einstudierten Kunststücken. Vorausgesetzt, sie haben Lust dazu. „Denn gerade behinderte Kinder sagen einem sehr deutlich, was sie wollen“, sagt Gollnow schmunzelnd.

Er und das Betreuer-Team lassen die (grob) 7- bis 14-Jährigen ganz bewusst viel mitentscheiden. „Gerade Kinder mit Beeinträchtigungen haben ganz selten eine Stimme und müssen sich oft an bestehende Systeme anpassen.“ Umso wichtiger sei die Mitbestimmung in der Ferienfreizeit. Der Tag startet mit einem gemeinsamen Frühstück, dann geht es in die Sporthalle und nach dem Mittagessen bleibt Zeit für den riesigen Berg an Legos, Air-Hockey, Diabolos oder Basketball.

„Unser Ziel ist, dass wir die Kinder morgens voller Energie kriegen und am Nachmittag sollen sie platt sein, damit die Eltern auch was davon haben“, erklärt Gollnow. Michaele Rasbach nickt vehement. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie viel es für Eltern mit behinderten Kindern bedeutet, ihr Kind gut versorgt und bestens unterhalten zu wissen, um selbst einmal Luft zu holen und die Füße hochzulegen.

So geht es auch Anne-Sophie Krumbach aus Aldenhoven, deren Sohn Baptiste an der Ferienfreizeit teilnimmt. „Ich war verzweifelt wegen der Betreuung in den Ferien“, sagt sie ehrlich und berichtet, dass ihr kein passendes Ferienprogramm für ihren 12-jährigen Sohn Baptiste bekannt war. „Es ist unglaublich schwer, für behinderte Kinder etwas zu finden, wo man sie mit all ihren Bedürfnissen lassen kann, ohne dass etwas passiert.“ Das Projekt des DRK ist nun die erste Ferienfreizeit an der Baptiste teilnimmt. „Er ist total zufrieden und strahlt, wenn er nach Hause kommt“, berichtet sie. Zu Hause beschäftige der junge Autist sich lieber allein, würde lange in „seiner Welt“ bleiben. So aber bekomme er Gelegenheit, Verbindungen zu anderen Kindern aufzubauen, seine sozial-emotionalen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten zu verbessern, freut sich Krumbach und nutzt die Zeit, um selbst wieder Kontakt zu pflegen, die im Alltag zu kurz kommen.

Sven Gollnow sagt: „Ich möchte was erreichen und bewegen. Es ist viel über Inklusion geredet worden, aber wirklich gelebte Inklusion hat selten stattgefunden.“ Aus genau diesem Grund soll es 2024 weitergehen. Wenn diese drei Wochen in der Schirmerschule rum sind, wollen Gollnow und Rasbach alle Beteiligten zusammentrommeln und die Fortsetzung planen. Dann mit mehr Anlauf und Vorbereitungszeit, aber mit der gleichen Begeisterung für die Sache.