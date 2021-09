Unfall mit Feuerwehrfahrzeug : Drei Schwerverletzte nicht mehr in Lebensgefahr

Neun Menschen sind bei einem Unfall verletzt worden, in den ein Feuerwehrfahrzeug auf dem Weg zum Einsatz verwickelt war. Foto: MHA/Burkhard Giesen

Jülich Vieles ist nach einem Unfall, in den am Montagabend in Jülich ein Einsatzfahrzeug und ein Rübentransporter verwickelt waren, weiter unklar. Eine gute Nachricht gibt es aber aus dem Krankenhaus.