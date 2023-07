200-jähriges Jubiläum : Die Wiege der Jülicher Zeitung stand in Düren

Mit diesem Schreiben im von ihm gegründeten Jülicher Correspondenz- und Wochenblatt hat sich der erste Landrat von Bülow 1848 von den Bürgern verabschiedet. Foto: Stadtarchiv Jülich

Jülich Vor 200 Jahren erschien das Kreis Jülicher Korrespondenzblatt: Ein preußischer Beamter und ein Dürener Drucker begründeten damit die Zeitungstradition in Jülich. Diese trug zur Identitätsstiftung bei.

Von Guido Jansen

Die Geschichte der Zeitung in Jülich beginnt mit zwei Widersprüchen. Denn der Kreis Jülich, da, wo das Kreis Jülicher Korrespondenzblatt am 18. Juli 1823, also vor genau 200 Jahren, zum ersten Mal erschienen war, war bis ins Mark katholisch. Aber es war ausgerechnet ein Protestant, der die lange Tradition einer Zeitung im Kreis Jülich begonnen hat: Carl von Bülow (1778-1851), der im Namen des preußischen Königreichs eingesetzt erste Landrat des Kreises Jülich überhaupt, der sich eigentlich zu Größerem berufen fühlte und keine Lust hatte, Dienst in Jülich zu schieben. Schließlich gehörte er einem alten preußischen Adelsgeschlecht großen Namens an, sein Großvater war ein Kriegsheld unter Friedrich dem Großen gewesen, auch er selbst hatte es als Major und Bataillonskommandeur zu einigen militärischen Ehren gebracht. Seinen Versetzungsgesuchen zurück in die preußische Heimat wurde nie entsprochen.

Der zweite Widerspruch: Die Wiege einer Zeitung in Jülich stand nicht in Jülich, sondern in Düren, in der Druckerei von Franz Knoll mit Sitz am Oberthor. „Da muss man sich nichts vormachen: Düren war wirtschaftlich schon lange stärker als Jülich. Und in Düren gab es bereits ein Kreisblatt, dass eben jener Franz Knoll herausgebracht hat“, berichtet der Jülicher Historiker Guido von Büren.

Düren sei auch das Richtmaß gewesen für den Handel in Jülich. Laut von Büren sei immer ein Bote von Jülich aus Rur-aufwärts geritten, um die Preise auf dem Markt zu notieren, sodass die Jülicher Händler sich daran orientieren konnten.

Auf eben jenen Knoll war der Landrat wider Willen zugegangen, um das Kreis Jülicher Korrespondenzblatt zu beginnen. Erstmals erschien es am 18. Juli 1823, einem Freitag. Freitag blieb in der Folge der wöchentliche Erscheinungstag des Blattes, das ein paar Seiten stark war, die nur wenig größer waren als das Format DIN A5. Im Gegensatz zum Jülicher Kreisblatt, dessen Name sich zehnmal geändert hat bis zur heutigen Jülicher Zeitung, hat Knolls Dürener Pendant nicht fortbestanden.

Wie hoch die Auflage des Kreis Jülicher Korrespondenzblattes damals war, ist nicht überliefert. Zahlen hat von Büren erst für das Jahr 1869 gefunden. Die Jülicher Druckerei Schirmer hatte das Blatt 1831 übernommen und gab es jetzt weiter an die Familie Fischer. 610 Exemplare wurden damals gedruckt, es gab 300 Abonnenten. Da hatte das Blatt schon zwei Umbenennungen hinter sich.

Aus dem Kreis Jülicher Korrespondenzblatt war das Kreis Jülicher Verwaltungsblatt geworden und schließlich das Jülicher Correspondenz- und Wochenblatt. Schirmer, das ist die Familie des bekannten Landschaftsmalers Johann Wilhelm Schirmer (1807-1863). Dessen Vater Johann Gottlob (1763-1826) stammte aus Schlesien, war Buchbindermeister und baute die Druckerei auf. Nach seinem Tod übernahm sie der ältere Bruder Gottlieb Carl Friedrich (1799-1872). Die Schirmers, ebenfalls Protestanten, prägten das Zeitungswesen damit maßgeblich bis zur Übernahme der Familie Fischer. Ein preußischer Beamter und ein Dürener also begründeten die Zeitungstradition in Jülich. „Es ist fast schon ein bisschen erstaunlich, dass das Blatt zunächst völlig unpolitisch geblieben ist“, sagt von Büren. Denn im Kreis Jülicher Korrespondenzblatt war es wichtiger, zu sagen, was in und um Jülich herum passierte, statt die Politik zu kommentieren.

„Wir finden regelmäßig Ankündigungen, welcher Zuchthengst wann auf welchem Gehöft bereitstand, um Stuten zu decken. Politische Berichterstattung und Kommentare dagegen nicht“, schildert von Büren. Das sei erst nach der Revolution 1848 vorgekommen. Die erste Version einer Jülicher Zeitung war also eigentlich ein Mitteilungsorgan. Aber eines, das von Anfang an Geld kostete.

Das wöchentlich erscheinende Blatt war eine Abonnement-Zeitung. Bezahlt wurde sie beim Boten. Gedacht war die Zeitung auch ein bisschen als Teil des gesellschaftlichen Kits, der nach der französischen Besatzung und der Beseitigung eben jener aufgebaut werden sollte, um dem katholischen Jülich im protestantischen Preußen ein Stück weit zu einer eigenen Identität zu verhelfen.

1815 war Europa auf dem Wiener Kongress nach der Niederlage Napoleons neu sortiert worden. Das hinterließ auch in Jülich unmittelbare Spuren. Die Stadt hieß nicht mehr Juliers und lag nicht mehr im französischen Département de la Roer.

Sie war zu einer preußischen Festungs- und Kreisstadt geworden. Dementsprechend gehörte es irgendwie auch zum Selbstverständnis, dass die Stadt als Oberzentrum eine Zeitung haben sollte. Schließlich war Jülich noch nicht in die Depression der folgenden Jahrzehnte verfallen, die begann, als die Post-Station, die Jülich per Kutsche mit den Metropolen des Landes verband, 1835 geschlossen wurde. Der Kit war auch notwendig, weil die Jülicher und die Preußen zuerst nicht so recht miteinander warm geworden sind.

Preußen hatte sich beim Wiener Kongress das wirtschaftlich starke Schlesien als neues Staatsgebiet erhofft, nicht das sehr ländlich geprägte linksrheinische Gebiet. Aber genau das wurde dem Königreich zugeschlagen. Die Preußen sollten somit zu einer Art Bollwerk werden, falls der Franzose wieder um sich greifen sollte.

Im Gegensatz zu den Franzosen, die nach der Übernahme viele Jülicher in entscheidenden Ämtern belassen hatten, besetzten die Preußen die wichtigen Posten mit eigenen Leuten. Das stieß in der Bevölkerung auf wenig Gegenliebe. Guido von Büren gibt eine Anekdote wieder, die bezeichnend ist für das Verhältnis. „So soll ein Jülicher Geschäftsmann zu einem preußischen Polizisten gesagt haben: Ihr habt in zwei Jahren etwas geschafft, was den Franzosen in 20 Jahren nicht gelungen ist. Nämlich, dass wir die Franzosen mögen.“

Jülich lebte nicht nur in dieser Zeit vom Militär. Die Preußen setzten nach den Franzosen den Ausbau der Festung zunächst fort. In der Stadt lebten bis zu 2000 Zivilisten, die Garnison bestand aus bis zu 3000 Mann. Gesellschaftlich prägte die Romantik das Leben damals mit einem auf dem Altenteil sitzenden Goethe. Mary Shelley hatte wenige Jahre zuvor ihren berühmten Schauerroman „Frankenstein“ veröffentlicht. 1823 wurde der Elektromagnet erfunden. Die meisten Entdeckungen, die zur industriellen Revolution und damit in die Moderne führen sollten, lagen aber noch in der Zukunft.

Die Telegraphie war zwar schon bekannt, das Übertragen von Nachrichten aber noch nicht. Die Zeitung war also neben dem Flugblatt und dem öffentlichen Ausrufen die einzige Möglichkeit, viele Menschen gleichzeitig mit einer Nachricht zu versorgen. Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, wurde erst acht Jahre später geboren. Bis zur Erfindung des Antibiotikums Penicillin sollten noch mehr als 100 Jahre vergehen. Menschen starben damals in jedem Alter. „Besonders die Kindersterblichkeit war damals sehr hoch“, berichtet von Büren.

Ebenfalls noch kein Faktor war damals die Bahn. Möglicherweise hat im damals noch jungen Kreis Jülicher Korrespondenzblatt gut zwei Jahre später etwas über die erste Fahrt einer Dampflokomotive überhaupt gestanden, die ab 1825 durch England rollte. Die Eisenbahn verbreitete sich anschließend schnell. Schon 1841 wurde der Dürener Bahnhof gebaut. Jülich ging leer aus. Ein zweiter Grund für die Jülicher Depression, die mit dem Ende der Postkutsche begonnen hatte.