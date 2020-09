Kostenpflichtiger Inhalt: Die Anfänge der Zuckerproduktion in Jülich : Die Rübe war zuerst ein Notnagel

Heute machen die Reichen und Schönen Fotos von sich und ihrem Essen, die sie ins Internet stellen. Früher musste ein Kupferstecher engagiert werden, um das dekandente Zuckerbankett auf der Hochzeit des Herzogs Johann Wilhelm 1585 festzuhalten. Foto: Stadtarchiv Jülich

Jülich Was hat Napoleon mit der Zuckerrübe zu tun? Gar nicht mal so wenig. Der französische Kaiser hat 1806 eine Sperre gegen britische Waren verhängt. Das bedeutete auch keinen Import von Zucker aus Südamerika in das französisch besetzte Rheinland. Deswegen haben die Bauern angefangen, Zuckerrüben anzubauen.