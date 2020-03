Vor 102 Jahren gab es grundlegende Erkenntnisse über Viren und Bakterien. Trotzdem konnten die Mediziner damals nicht die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, wie auf diesem Foto deutlich wird, das 1918 in Kansas (USA) einen großen Saal zeigt, an dem an der spanischen Grippe erkrankte Menschen behandelt werden. Foto: dpa/National Museum of Health and Medicine