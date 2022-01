NRW-Agentur in Jülich : Die Mobilität von Morgen organisieren

Dr. Matthias Dürr berät als Projektleiter der Agentur „ElektroMobilitätNRW“ Kommunen, Unternehmer und Bürger. Er ist überzeugt, dass auch im ländlichen Raum Mobilitätsmodelle funktionieren können, bei denen man auf Verbrennermotoren verzichtet. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Wenn die mobile Zukunft elektrisch gestaltet werden soll, braucht es Menschen, die das planen und vorbereiten. Dr. Matthias Dürr ist als Projektleiter genau so ein Mensch, der im Auftrag des NRW-Wirtschaftsministeriums an der Fortentwicklung der Elektromobilität in NRW arbeitet.