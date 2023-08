Neubau-Projekt der Jülicher Woge : Die Menschen im Blick behalten

Bis zu sieben Millionen Euro will die Woge investieren, um 37 neue Wohnungen für die Mitglieder zu schaffen. Danach sollen schrittweise alte Häuser abgerissen und auf den freien Flächen neue gebaut werden. Foto: Woge Jülich

Meinung Jülich Die Jülicher Wohnungsbaugenossenschaft will in einem Zeitraum von 20 Jahren ihren alten Wohnbestand erneuern. Damit will sie Fehler der Vergangenheit korrigieren. Für die Mieter kann das zur Herausforderung werden.

Dass ein Unternehmen, das gestern kurz vor der Insolvenz stand, heute in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein sieben Millionen Euro schweres Bauprojekt realisieren will, um Wohnraum für morgen anbieten zu können, setzt ein besonderes Ausrufezeichen. Damit korrigiert die Jülicher Wohnungsbaugenossenschaft die Fehler der Vergangenheit und erinnert sich daran, warum sie einst gegründet wurde: in Jülich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Fehler in der Vergangenheit gab es zu viele. Selbstherrliches Geschäftsgebaren, mangelnde Aufsicht und noch viel schlimmer: Man hat nicht mehr in den Bestand investiert und eher verkauft. Bei vielen der Häuser aus den 1950er und 60er Jahren lohnt eine Sanierung nicht mehr. Wenn die Woge also ihren Bestand nur über Neubau modernisieren kann, bedeutet das im Klartext: Für jedes neue Haus muss ein altes weichen. Nur so kann dauerhaft in den kommenden Jahrzehnten der Bestand erneuert werden. Das an sich ist schon ein Kraftakt.

Zur Zumutung kann das Vorhaben aber auch für die Mieter werden, weil niemand genau definieren kann, was eigentlich bezahlbare Mieten sind. Wenn die Woge Mieten von neun bis zehn Euro anpeilt, ist das günstig. Aber nur dann, wenn man auf den Wohnungsmarkt schaut, der oft deutlich mehr verlangt. Nicht jeder, der jetzt bei günstiger Miete und kleiner Rente im Altbau lebt, wird in einen Neubau wechseln können. Bezahlbar wird günstiger Wohnraum eben nicht dadurch, dass es woanders noch teurer ist, sondern im Zweifel dadurch, was der eigene Geldbeutel hergibt.