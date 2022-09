Kunsthandwerkerinnenmarkt in Jülich : Die letzten Vorbereitungen laufen

Jülich Am Wochenende zeigen rund 200 Kunsthandwerkerinnen im Brückenkopf-Park in Jülich ihr Können.

Zum nunmehr 28. Mal werden an zwei Tagen bis zu 30.000 Gäste in Jülich erwartet, die sich an einer Vielfalt von kreativen Angeboten, hochwertigen Handarbeiten und ausgefallenen Gewerken erfreuen können – durch Schauen, Probieren, Stöbern, Schmecken und Schmücken, Riechen und Fühlen. Der Kunsthandwerkerinnenmarkt in Jülich bietet eine bunte Palette an schönen und nützlichen Dingen. Es gibt ausgefallene und hochwertige Produkte und dazu hautnahen Anschauungsunterricht. Nicht selten setzen die Künstlerinnen vor Ort die Wünsche der Besucher und Kunden kreativ um.