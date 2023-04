Neue Bäckerei : Die Kühlanlage ist das Herzstück der modernen Backstube im Brainergy-Park

Jülich Im Juni soll es losgehen mit der Bäckerei von Brotsommelier Felix Abschlag. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, was schon geschafft ist und was bis zur Eröffnung noch passieren muss.

Backkunst in der Herzogstadt : Ein Brot-Sommelier aus und für Jülich Bäckermeister Felix Abschlag eröffnet im kommenden Sommer eine Bäckerei im Brainergy-Park. Abgesehen vom Standort hat der 31-Jährige noch so manch anderes Alleinstellungsmerkmal.

Wer die Bäckerei in einigen Monaten betritt, dessen Blick wird zunächst auf das Regal mit Broten hinter der Theke fallen. Direkt daneben geben zwei große Fenster den Blick in die Backstube frei. Die Handwerkskunst sichtbar zu machen und sich auf die Finger schauen zu lassen, ist dem Brotsommelier wichtig. Dass die Jülicherinnen und Jülicher neugierig auf ihn und sein Schaffen sind, spürt er längst. „Die Leute fragen oft, ob sie bei mir schon Brot bekommen können, aber ich backe bisher nur für Gastronomiebetriebe.“ Mit einem mobilen Pizzaofen ist Abschlag auf Veranstaltungen unterwegs und möchte das – in deutlich reduziertem Rahmen – auch nach der Eröffnung beibehalten.

Und selbst wenn die Bäckerei vollends ausgestattet ist, gehen nicht sofort die Türen auf, denn bis alle Zahnräder perfekt ineinandergreifen, ist viel Vorbereitung nötig. „Das Feintuning mit der ganzen Technik in der Produktion ist nicht zu unterschätzen“, sagt Abschlag. „Das muss von Anfang an tipptopp sein.“ Seine Brote seien Handarbeit, die dürften auch mal krumm sein oder nicht so wie erhofft aufplatzen, „aber am Ende des Tages muss es schmecken“.