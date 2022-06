Die Jugendhilfe-Schule in Jülich unterstützt Jugendliche aus dem gesamten Kreisgebiet, wieder in den geregelten Alltag und in die Schule zu finden. Bei 75 Prozent der Systemsprenger gelingt dies. Nun steht das Angebot auf der Kippe. Foto: MHA/Jörg Abels