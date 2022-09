Kommunale Verkehrswende : Die Jülicher Innenstadt wird vier Tage zur autofreien Zone

Klimaschonend unterwegs: Beim autofreien Wochenende zur Europäischen Mobilitätswoche ist in Jülich viel Aktion rund um E-Mobilitat, Klimaschutz und nachhaltigem Leben angesagt. Foto: Stadt Jülich Foto: Stadt Jülich

Jülich Mitte September dreht sich in der Jülicher Innenstadt vier Tage lang alles um die kommunale Verkehrswende. Die Stadt Jülich will zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, umwelt- und klimaschonend unterwegs zu sein.

Die Jülicher Innenstadt erwartet von Samstag, 17. September, bis einschließlich Dienstag, 20. September, eine autofreie Zeit. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, den Freiraum im Rahmen der Aktionstage bewusst zu nutzen. Mit der Aktion nimmt die Stadt Jülich zum dritten Mal an der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) teil. Ziel der Kampagne ist es, mit Menschen zum Thema kommunale Verkehrswende ins Gespräch zu kommen und vor Ort zu zeigen, dass nachhaltige Mobilität die Lebensqualität für alle verbessert und es viele Möglichkeiten gibt, umwelt- und klimaschonend unterwegs zu sein.

Mit der parallel laufenden Kampagne Stadtradeln, die in diesem Jahr vom 6. bis 26. September bereits zum sechsten Mal stattfindet, ruft die Stadt gleichzeitig zu einer vermehrten Nutzung des Fahrrads im Alltagsverkehr auf. In den Aktionszeitraum sind Veranstaltungen und Mitmachaktionen zur Fairen Woche und zur ersten Kommunalen Klimawoche eingebettet.

Die Aktionen sind in diesem Jahr besonders vielfältig. So wird etwa auf der Post- und Schlossstraße ein E-Scooter-Parcours aufgebaut und es werden Wasserstoffbusse der Rurtalbus präsentiert. Zudem gibt es eine Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde und der Verkehrswacht, ein E-Scooter-Fahrtraining sowie einen Kinderflohmarkt und eine Fahrradbörse. Der findet am Sonntag, 18. September, von 11 bis 17 Uhr statt. Anmeldung unter Kinderflohmarkt@juelich.de oder Fahrradboerse@juelich.de. Temporär wird auch eine Spielstraße eingerichtet. Die Stadt selbst ist mit einem Infostand zum Thema Nachhaltigkeit, Mobilität und Klimaschutz vertreten.

Mit im Boot ist in diesem Jahr auch die Werbegemeinschaft Jülich, die sich am 18. September – parallel dann auch zum Kunsthandwerkerinnenmarkt im Brückenkopf-Park – mit einem verkaufsoffenen Sonntag an der Mobilitätswoche beteiligt. Und weil es ein autofreies Einkaufen wird, gibt es helfende Hände: Mitglieder des Jugendparlaments stehen an Hotspots in der Kleinen Rurstraße, Marktstraße und Kölnstraße als Einkaufsunterstützungsdienst bereit. Einkäufe werden dann zum Auto oder zur Bushaltestelle getragen.

Eine interaktive Ausstellung zu globalen Nachhaltigkeitszielen wird vom 12. bis zum 30. September in der Stadtbücherei gezeigt. Für Schulklassen werden auch kurze Führungen angeboten. Terminvereinbarung unter stadtbuecherei@juelich.de.

Die VHS Jülicher Land beteiligt sich mit einem Vortrag zum Thema „Die Regenwälder am Amazonas, zwischen Schutz, Nutzung und Zerstörung“ von Dr. Rainer Putz vom Freiburger Regenwald-Institut (28. September, 18 Uhr, in der VHS, Anmeldung unter vhs-juelicher-land.de).

Zum Thema Nachhaltigkeit wird im Foyer des Neuen Rathauses die Ausstellung „Das Land, das wir uns nehmen” gezeigt (bis zum 30. September).

Für Schulklassen wird das Theaterstück „Vom Delfin, der sich in einen Joghurtbecher verliebte“ am 21. September um 10 Uhr im Biergarten am KuBa gezeigt.

Weitere Angebote sind vom 17. bis 20. September die Klimaspaziergänge. Mit einem Thermo-Hygrometer im Gepäck werden verschiedene Stellen der Innenstadt besucht und die klimatische Situation betrachtet. Das Angebot gibt es täglich von 11 bis 12 Uhr und von 13 bis 14 Uhr. Anmeldung unter klimaschutz@juelich.de.

Weil das Parken auf den Aktionsstraßen nicht möglich ist, kann der Parkplatz am Ellebach zur Mobilitätswoche kostenfrei genutzt werden.

(red)