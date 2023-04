Ukrainische Flüchtlinge in Haus Overbach : „Deutschland ist mein Kindheitstraum“

Die Hilfe des Science College Overbach hat Früchte getragen (v.l.) Nataliya Danylyuk, Nina Petrusenko, Rayisa Fits, Viktoria Shevchuk, Philipp Mülheims, Vitalina Shakno und Mykhailo Kutovyi. Foto: Felder

Barmen Ukrainische Gäste des Science College Haus Overbach ziehen nach einem Jahr Aufenthalt Bilanz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gerd Felder

Es war eine bewundernswerte Hilfsaktion: Vor gut einem Jahr brachen Philipp Mülheims und die gebürtige Ukrainerin Nataliya Danylyuk vom Science College Overbach, unterstützt von einem Helfer-Team, mit acht Kleinbussen und einem Lastwagen voller Hilfsgüter nach Chelm an der polnisch-ukrainischen Grenze auf und brachten von dort 41 Ukrainer, zumeist Frauen und Kinder, mit, die sich vor dem Krieg in ihrer Heimat in Sicherheit bringen wollten. Was ist aus den damals Geflüchteten geworden, wie haben sie das erste Jahr in Jülich und Umgebung erlebt?

„Was wir vor einem Jahr gestartet haben, war für uns alle Neuland“, betont der Leiter des Science College, Philipp Mülheims. „Wir sind eigentlich ein Jugendhilfeträger, waren vorher noch nie in der Flüchtlingshilfe aktiv gewesen und haben uns gefragt: Wie kann man 41 Ukrainern, die Jülicher werden wollen, kurzfristig Hilfe anbieten?“ Schon bald sei klar geworden, dass der Krieg in der Ukraine nicht nur einen Monat dauern werde. Deshalb habe man nach der Rückkehr Hilfsaktionen bei Behördengängen und Arztbesuchen ins Leben gerufen, für die entsprechende Begleitung gesorgt und Fahrgemeinschaften für das Hin- und Zurückbringen organisiert.

In den beiden ersten Monaten seien die ukrainischen Gäste darüber hinaus komplett verpflegt worden, später habe man beim Einkaufen für Begleitung gesorgt. „Das war eine der größten Herausforderungen“, kommentiert Mülheims. Ziel und Zweck aller Aktionen sei es gewesen, zu bewirken, dass die ukrainischen Gäste so schnell wie möglich eigenständig werden und in Jülich und Umgebung Fuß fassen können.

An dem Prozess, der dann in Gang gekommen sei, hätten sich ganz viele auf bewundernswerte Weise mit Aktionen beteiligt – von der Volkshochschule Jülich, die mehr Integrations- und Sprachkurse angeboten habe als üblich, über die Stadt Jülich und ihre Netzwerke sowie diverse örtliche Vereine. „Das ist ein ganz klares Zeichen, dass unsere ukrainischen Freunde hier willkommen sind“, unterstreicht Mülheims. „Ich hätte nicht gedacht, dass ein Jahr so schnell vorübergehen kann.“

Nataliya Danylyuk, von Hause aus Physikerin und Lehrerin sowie Stipendienkoordinatorin beim Science College, kümmerte sich darum, dass die kleineren Kinder die Grundschule in Koslar und die größeren das Gymnasium Haus Overbach besuchen konnten. „Vier sind nach wie vor hier in Overbach auf der Schule“, berichtet sie. Darüber hinaus gelang es ihr, für das Osterfest 2022 und für das Weihnachtsfest am 6. Januar 2023 den orthodoxen Erzpriester Aleksejs Ribakovs zu gewinnen, der mit den Ukrainern die feierlichen Gottesdienste feierte. „Überhaupt habe ich wohl noch nie so viel gefeiert und bin so oft eingeladen worden wie in diesem Jahr seit Februar/März 2023“, ergänzt Mülheims lachend. „Ich war bei vielen Geburts- und Feiertagen dabei.“ Höhepunkt für ihn und Nataliya Danylyuk war das freudige Ereignis, als die Ukrainerin Olga Tytarenko am 28. März 2022 ein Kind bekam und die beiden als dessen Paten auswählte.

Vitalina Sakhno aus dem kleinen Dorf Bohuslav in der Region Kiew ist auch heute, mehr ein Jahr nach ihrer Ankunft in Jülich, froh, dass sie mit ihren Kindern, zwei Mädchen im Alter von zwei und zehn Jahren, in Sicherheit ist und in Deutschland viel Unterstützung bekommen hat. „Das Schönste war, dass wir überhaupt hier angekommen sind“, sagt sie bewegt. „Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, das Leben allein mit zwei Kindern zu bewältigen.“ Ihr Mann ist aber derzeit unabkömmlich, weil er regelmäßig mit humanitären Hilfstransporten zwischen Deutschland und der Ukraine unterwegs ist und zum Beispiel dringend benötigte Ultraschallgeräte und Generatoren in das vom Krieg erschütterte Land bringt. Auch sei in den deutschen Behörden alles streng geregelt und dauere seine Zeit, während in der Ukraine vieles unkomplizierter und schneller gehe. Bestes Beispiel: Ukrainische Staatsbürger haben eine App auf ihrem Smartphone, auf der alle wichtigen Unterlagen, auch der Pass, gespeichert sind. „Davon kann Deutschland noch etwas lernen“, urteilt Philipp Mülheims.

Die 16-jährige Viktoria Shevchuk verblüfft mit ihrem emotionalen Statement. „Ich habe schon als kleines Kind davon geträumt, einmal in Deutschland zu leben, und mein Traum ist wahr geworden“, schwärmt sie. Die Erklärung dafür ist einfach: Ihre Tante und ihr Onkel leben seit 20 Jahren in Jülich und arbeiten für das Forschungszentrum. Ihnen wollte sie nacheifern. „Eigentlich wollte ich Polizistin werden, aber die Frage ist: Was kann man da erreichen?“, fügt die Berufsschülerin hinzu. „Ich werde erst einmal meine Ausbildung machen und dann weitersehen.“

Nataliya Danylyuk und Philipp Mülheims haben mit einem Konvoi Hilfsgüter aus Jülich zur ukrainischen Grenze gebracht und von dort 41 Ukrainer, zumeist Frauen und Kinder, mit ins Haus Overbrach und damit in Sicherheit gebracht. Foto: Guido Jansen

Der 16-jährige Mykhailo Kutovyi, ein ruhiger, zurückhaltender junger Mann, macht dagegen keinen Hehl daraus, dass das erste Jahr in Deutschland für ihn sehr schwer war. Er habe kein Wort Deutsch und kein Wort Englisch gesprochen, als er seine Heimat verlassen habe, und seine Eltern seien in der Ukraine zurückgeblieben. Allerdings lebt sein Bruder schon seit Jahren in Jülich und ist ebenfalls im Forschungszentrum tätig. „Obwohl ich 2018 schon einmal kurz in Deutschland war, stellte das für mich gefühlsmäßig alles absolutes Neuland dar“, erläutert er seine Situation. „Das Jahr 2022 war für mich mit vielen Emotionen verbunden, und ich bin froh, dass die Verantwortlichen des Science College mir im Hinblick auf die Schule und die Behörden geholfen haben.“ Derzeit besucht er wie Viktoria das Berufskolleg und macht gleichzeitig in der Ukraine eine Online-Ausbildung zum Sportlehrer.

Die ältere Witwe Nina Petrusenko kann die Einschätzung Mykhailos gut nachvollziehen, denn ihr ist es ganz schwergefallen, ihre gewohnte Umgebung und ihre Heimat Charkiw zu verlassen, wo sie 40 Jahre gelebt hat. Nina hat die belarussische Staatsbürgerschaft, aber sie liebt die Ukraine von ganzem Herzen. „Das ist das beste Land“, bekennt sie. Ihr Mann, der berufliche Kontakte zum Forschungszentrum Jülich unterhielt, ist vor einigen Jahren gestorben, aber sie kommt in Deutschland gut zurecht, hilft in der Küche von Haus Overbach mit aus und bringt sich die deutsche Sprache selbst bei. Vieles gefällt ihr hier, und ihre Erfahrungen sind ausgesprochen positiv. „Ich wohne im Kloster und genieße die Umgebung und die Ruhe“, versichert sie. „Das ist für mich der Ausgleich zu den schlimmen Nachrichten, die mich jeden Tag von zu Hause erreichen.“