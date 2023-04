Bewohnerin (44) verletzt : Zeugen berichten von Detonation bei Wohnungsbrand in Jülich

Zeugen berichten von Detonation bei Wohnungsbrand in Jülich

Update Jülich Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr Jülich einen Brand in der Kleinen Rurstraße schnell unter Kontrolle bekommen. Zeugen hatten bei der Polizei eine Detonation gemeldet.

Um 19.30 Uhr hatten die Zeugen sich bei der Polizei gemeldet und von einer Detonation in einer Wohnung oberhalb des Tedi-Marktes in der Kleinen Rurstraße gesprochen, die zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Eine Rauchsäule war weithin sichtbar. Vor Ort wurde nach Angaben Leitstelle der Polizei eine verletzte weibliche Person angetroffen, die 44-jährige Bewohnerin.

Die Feuerwehr, die aufgrund der unklaren Lage mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften anrückte, hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Angaben zur Brandursache konnte die Polizei am Abend noch nicht machen. „Wir haben derzeit keine weiteren Hinweise auf eine Gefährdungslage, etwa durch unkontrollierten Austritt von Gas“, so ein Polizeisprecher weiter. Der Einsatz und die weiträumige Sperrung dauerten bis 22 Uhr an.