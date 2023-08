Zwischenlagerung in Ahaus : 100 Menschen demonstrieren gegen geplante Atomtransporte aus Jülich

In Jülich sind 152 Castoren mit 300.000 strahlenden Brennelementen eingelagert. Diese sollen in ein Zwischenlager in Ahaus gebracht werden. Foto: dpa/Andreas Endermann

Jülich/Ahaus Am Sonntag haben über 100 Menschen gegen den geplanten Transport von Atommüll von Jülich nach Ahaus demonstriert.

Die geplanten Transporte von Atommüll in ein Zwischenlager in Ahaus (Kreis Borken) im kommenden Jahr rufen Protest hervor. Die 300 000 abgebrannten Brennelemente sollten in Jülich belassen werden, teilte die Bürgerinitiative „Kein Atommüll in Ahaus“ am Sonntag mit. Dafür spreche „alles“, denn die für die spätere Endlagerung notwendigen Konditionierungs-Maßnahmen könnten gar nicht in Ahaus entwickelt und durchgeführt werden, gab die Bürgerinitiative zu bedenken.