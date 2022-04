Haus Heitzer in Jülich : Dem Abriss folgt ein Neubau

Das Haus Heitzer an der Linnicher Straße soll 2023 abgerissen und das Areal neu bebaut werden. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Der Linnicher Hochbautechniker Harald Mertens entwickelt in der gesamten Region Bauprojekte und hat sich in Jülich ein besonderes Grundstück ausgesucht: Haus Heitzer an der Linnicher Straße. Das hat dauerhaft geschlossen und soll 2023 abgerissen werden.