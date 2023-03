Behelfsbrücke über die Rur : Das THW und sein „Linnicher Leckerchen“

Mit einer Drohne hatten Experten vom THW Nörvenich die Einsatzstelle auch aus der Vogelperspektive im Blick und konnten so unter anderem Messungen vornehmen. Foto: THW

Linnich Zwei Wochen war das Technische Hilfswerk mit bis zu 90 Ehrenamtlichen aus 14 Ortsverbänden an der Rur im Einsatz. Die Behelfsbrücke spielt nicht nur für die Linnicher, sondern auch für die Helfer eine besondere Rolle.

Für die Stadt Linnich ist die Brücke über die Rur eine Lebensader, für Interessierte zur Zeit ein Hingucker und für das THW ein Novum. Mit einem Großaufgebot an ehrenamtlichen Kräften war das Technische Hilfswerk zwei Wochen lang in der Rurstadt aktiv, um unter den Augen vieler Interessierter die Behelfsbrücke an den Start zu bringen, die den westlichen und den östlichen Teil der Kernstadt seit dem Sommer 2021 erstmals wieder verbinden wird.

Nach der hochwasserbedingten Sperrung der alten Rurbrücke ist das nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger eine große Sache, sondern wegen der schieren Länge der Brücke auch für das THW: 82,5 Meter. Eine so lange Brücke hat das Hilfswerk in ganz Deutschland noch nicht gebaut. Damit ist sie etwas Besonderes, „ein Leckerchen“, wie THW-Vize-Präsidentin Sabine Lackner augenzwinkernd sagt und ihr Kollege Thomas Meiners aus der Fachgruppe Brückenbau in Mönchengladbach ergänzt: „Wer da mitspielen kann, der tut es.“

Entsprechend motiviert waren die vielen tatkräftigen Unterstützer im Einsatz. Und dass, obwohl das THW seit dem Hochwasser bereits 30 andere Brücken in NRW und Rheinland-Pfalz gebaut hat. Die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation hat bundesweit 16 Teams mit Expertise im Brückenbau, fünf davon sind in Linnich im Einsatz. In NRW sitzen drei dieser Fachgruppen: in Mönchengladbach, Bielefeld und ein weiteres Team in Witten ist gerade im Aufbau. Immer mehr Naturereignisse würden die Folgen des Klimawandels spürbar machen und den Bedarf an Spezialisten auf diesem Gebiet steigern, sind die THWler überzeugt.

Dass nach dem Hochwasser gleich so viele Kommunen schnelle Unterstützung brauchten, ist der Grund, weshalb die Brückenarbeiten nicht allein von Unternehmen aus der freien Wirtschaft gestemmt werden können. Umso dankbarer ist Bürgermeisterin Marion Schunck-Zenker (SPD), für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit mit dem THW.

Letzte Arbeiten auf der Brücke: Hier wird gerade eine Art Leitplanke angebracht. Foto: Anne Schröer

Die Brücke selbst stammt von der Autobahn GmbH und ist quasi eine Leihgabe. Sie wurde in zahlreichen Einzelteilen nach Linnich geliefert und dann von den ehrenamtlichen Helfern zusammengebaut. Mit den Vermessungen hatten die bereits vor zwei Wochen begonnen, wenige Tage später wurde sämtliches Material geliefert und anschließend galt es, die Brücke Stück für Stück zusammenzubauen und über Rollen immer weiter über die Rur zu schieben. „Das hat sehr gut gepasst. Die Brücke hatte keinen Verschub und kam da an, wo sie sollte“, erklärte Jochen Schüsseler, Ortsbeauftragter vom THW Jülich.

Mittlerweile sieht sie für das Laien-Auge schon ziemlich fertig aus, muss aber noch etwa einen Meter abgesenkt werden. „Wir sind bislang voll im Zeitplan und können bestenfalls Freitag oder Samstag aufräumen“, erklärt Thomas Meiners, sichtlich zufrieden mit seinem Team. Bis zu 90 Personen pro Tag haben mit angepackt, vertreten waren 14 Ortsverbände. Einige reisten aus Bad Kreuznach und Neustadt an der Weinstraße an und waren in Hotels untergebracht, die meisten Helfer stammen aber aus dem Großraum Aachen.

Voraussichtlich in drei Wochen werden hier einspurig stadtauswärts Autos fahren. Fußgänger und Radfahrer können die Rur in beide Richtungen queren. Foto: Anne Schröer

Den Hut hatte die für Linnich zuständige Ortsgruppe Jülich auf. Mit von der Partie waren aber unter anderem auch die Nörvenicher Kollegen aus der Einheit UL, die sich auf unbemannte Luftfahrtsysteme spezialisieren. Sie haben die Chance genutzt, am Linnicher Rurufer für andere Einsatzlagen die Nutzung ihrer Drohne zu trainieren. Fotos und Videos aus der Luft, die den Einsatz und den Fortschritt dokumentierten, aber auch Messdaten und 3D-Modelle können die Nörvenicher so beisteuern. Thomas Hackemüller erklärt, dass die Drohne mehrmals am Tag die gleichen Punkte abfliegt und von dort Fotos macht. So lasse sich nachvollziehen, wie sich die Einsatzstelle über den Tag verändert. Statt einer Behelfsbrücke könnte im Ernstfall zum Beispiel ein Trümmerfeld überflogen werden. Die Drohne würde dann beispielsweise bei der Beurteilung helfen, ob die Fläche absackt. „Der Übungseffekt hier ist enorm für uns“, sagt Ortsbeauftragter Stefan Meuser. „Wir sind noch eine sehr junge Einheit, die seit zwei Jahren im Aufbau ist.“

Apropos Aufbau: Der ist in Linnich im Fall der Linnicher Behelfsbrücke so gut wie abgeschlossen. Den Feinschliff übernimmt ab Montag das Tiefbauamt der Stadt. Dann wird die Straße an die Brücke herangeführt, Straßenschilder werden aufgestellt, es kommt eine Abtrennung zwischen Auto- und Fußgängerspur und eine Absicherung an den Rand der Brücke, die selbst kein richtiges Geländer hat.

Ein Bild vom Zwischenstand: Auf der Uferseite von Supermarkt und SIG wurde die Brücke Stück für Stück zusammengebaut und über Rollen über den Fluss geschoben. Foto: THW

Wann die Brücke für den Verkehr freigegeben werden kann, wird sich im Laufe dieser Arbeiten zeigen, vermutlich aber um den 20. April. Zukunftsmusik ist hingegen, wann die alte Brücke abgerissen und das dauerhafte Ersatzbauwerk geschaffen wird. Laut Bürgermeisterin werden bis dahin „noch mehrere Jahre ins Land gehen“, weil die Planung und europaweite Ausschreibung der Arbeiten viel Zeit brauche. Aber wenn es so weit ist, und die Behelfsbrücke wieder abgebaut wird, dann ist auch wieder das THW zur Stelle und kümmert sich um sein „Linnicher Leckerchen“.