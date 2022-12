Katholische Nordkreis-Kliniken : Das Schweigen des Landrats und fehlende Patienten

Innerhalb von nur zwei Jahren hat das Jülicher Krankenhaus fast 1200 Patienten verloren. Das hat nicht nur mit der Pandemie zu tun, meinen Insider. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Die Patientenzahlen am Krankenhaus in Jülich sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Das hat nicht nur mit der Pandemie zu tun. Die Probleme sind teilweise hausgemacht.