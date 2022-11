Viele Leserbriefe : Das sagen die Jülicher zur spontanen Platanen-Fällung am Markt

Eine Spezialfirma hat die 20 Platanen auf dem Markt am Montag gefällt, der Bauhof durfte aufräumen. Unsere Leser üben harsche Kritik an dem Vorgehen der Jülicher Stadtverwaltung. Foto: Burkhard Giesen

Meinung Jülich Die Reaktionen unserer Leser auf die Fällung der Platanen auf dem Jülicher Marktplatz sind harsch und vor allem zahlreich.

„Es macht mich traurig und fassungslos, dass unsere wunderschönen Platanen auf dem Marktplatz in dieser Nacht- und Nebelaktion gefällt wurden“, schreibt etwa Leserin Gabi Frinken und moniert, dass Briefe, Leserbriefe und Argumente für den Erhalt der Bäume und die gesammelten Unterschriften „einfach ignoriert und jetzt Fakten geschaffen“ wurden. Frinken erinnert auch an das Versprechen von Bürgermeister Axel Fuchs bei der Informationsveranstaltung im Mai 2021, dass kein Baum auf dem Marktplatz gefällt werde. Fuchs sei „wortbrüchig“ geworden.

„Jetzt so zu tun, als wenn es nur am Stadtrat gelegen hätte, lasse ich nicht gelten. Er hat mit seinem Hinweis auf die Kosten (ca. 71.000 Euro) für die fachgerechte Verpflanzung der Platanen, diese Entscheidung entscheidend geprägt.“ Frinken spricht von einer „Ignoranz des Bürgerwillens“, durch die ihr „Vertrauen in die Jülicher Politik massiv beschädigt, wenn nicht endgültig verspielt wurde“.

Wolfgang und Karina Claßen aus Titz schreiben von einem „Frevel an der Natur, gesunde, 35 Jahre alte Bäume zu fällen, nur weil ihr Standort nicht in die Neugestaltung des Marktplatzes passt. Andernorts schmücken sich Bürgermeister sowie Ratsherren damit, Bäume für eine bessere Umwelt zu pflanzen und hier wird Natur zerstört.“ Sie kritisieren, dass der Bürgermeister die gegen die Fällung gesammelten Unterschriften nicht entgegengenommen habe, stattdessen habe man „Fakten geschaffen, um ab sofort keine Diskussionen mehr mit den lästigen Bürgern zu haben.“

Auch Sonja Rey-Völler aus Jülich ist ob der Vorgehensweise entsetzt: „Nicht nur die Art und Weise, in einer Nacht- und Nebelaktion anzurücken und Tabula rasa zu machen, ist bestürzend, sondern auch, dass dies nur eine Woche nach Übergabe von 1600 Unterschriften passiert, die sich für den Erhalt der Marktplatz-Bäume ausgesprochen haben.“ Rey-Völler ärgert vor allem, dass es keine Gespräche mit den Gegnern der Fällung gab: „Als Anfang dieses Jahres Corona-Leugner durch die Stadt zogen, wurde diesen von Seiten des Bürgermeisters Gespräche angeboten. Menschen, die sich engagieren und für ihre Umgebung einsetzen, wurde dies verwehrt. Das zeigt, wie in Jülich gewertet wird. Die Frage bleibt, warum Baumschutz in Jülich so wenig wert ist?“, fragt sie.