Professor Ulf Herrmann : Das klimaneutrale Stadtquartier planen

Nimmt die integrierte Quartiersplanung in Angriff: Professor Ulf Herrmann. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Energie dezentral zu produzieren und zu speichern und die Verbraucher zu vernetzen – das ist die Aufgabe der Zukunft, wenn man in neuen Stadtquartieren klimaneutral leben will. Organisieren will das FH-Professor Ulf Herrmann, der in Jülich das neue Fraunhofer-Institut leitet.