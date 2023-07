Die Geschichte unserer Nachbarn : Das größte Abenteuer im Leben von Isabel Lopes

Seit einem halben Jahrhundert leben Isabel und Adriano Lopes (Mitte) glücklich in Jülich. Hier mit Freundin Viktoria Ribeiro (links) und Sohn Fernando Lopes. Foto: Marzena Vomberg

Kreis Düren Angehörige von 140 Nationen leben in Düren, in Jülich sind 117 Nationen vertreten. Wer sind diese Menschen? Und welches Schicksal führte sie in die Städte an der Rur? Diese Fragen wollen wir mit unserer Serie „Die Geschichte unserer Nachbarn im Kreis Düren“ beispielhaft klären. Heute: Die Familie Lopes.

Ob es die allgegenwärtigen Blumen und prächtigen Grünpflanzen sind, die einem Besucher im Haus der Familie Lopes aus Jülich jäh das Gefühl geben, in eine friedvolle Oase einzutauchen? Oder sind es die liebevoll arrangierten Erinnerungsstücke und Familienfotos, die von einem erfüllten Leben zeugen? Gewiss sind es aber die Hausbewohner selbst, die mit Wärme und Lebensfreude jenen Besucher empfangen. Mit der Überzeugung nichts falsch gemacht zu haben, blicken die Eheleute Isabel und Adriano Lopes gerne auf ihr Leben zurück und schildern ihren Alltag so, dass man es einfach glaubt, glückliche Menschen getroffen zu haben.

Der Weg zu dieser ruhigen Oase in Jülich begann vor einem halben Jahrhundert im Norden von Portugal an einem Tag, an dem Isabel erfuhr, dass eine deutsche Lebensmittelfirma in ihrem Land nach Mitarbeiterinnen sucht. Auch zu diesem Unternehmen, das neben einigen anderen das Migrationsgeschehen in Jülich lenkte und Isabels Leben veränderte, findet die leitende Archivarin Susanne Richter im Stadtarchiv einen entsprechenden Beitrag aus dem Jahr 1966: „Bau der Konservenfabrik der Firma Frenzel an der Elisabethstraße. Die etwa 200 Personen starke Belegschaft stammt fast ausnahmslos von auswärts. Es wurden 1966 erstmals weibliche Arbeitskräfte aus Portugal beschäftigt, die im Wohnheim Kinofilm untergebracht wurden“.

Vier Fragen an Fernando Lopes Was war das Schwierigste für Ihre Eltern am Anfang ihres Lebens in Deutschland? Eigentlich gar nichts, höchstens das Erlernen der Sprache. Was vermissten Ihre Eltern am meisten? Sie sprachen von der großen Sehnsucht nach ihren Eltern. Meiner Mutter fehlten ein bisschen die bunten Volksfeste, die traditionell in Portugal gefeiert werden. Wie engagiert sich Ihre Familie im gesellschaftlichen Leben? Meine Eltern waren lange im Portugiesischen Kulturverein aktiv. Die Zeitungsberichte von den Veranstaltungen dort, bewahrt meine Mutter bis heute auf. Wie begegnen Sie Fremdenfeindlichkeit? Sie darf in einer Gesellschaft keine Existenzberechtigung haben. Zum Glück mussten wir damit keine Erfahrungen machen.

Mit einem Gesundheitszeugnis ausgestattet, verließ die damals 25-jährige Isabel Salvador-Ferreira 1072 den elterlichen Bauernhof, um als „Gastarbeiterin“ in der Jülicher „Gurkenfabrik“ das größte Abenteuer ihres bisherigen Lebens anzugehen. „Ich wollte mich nur ein Jahr in Deutschland umschauen“, erklärt sie und lacht dabei fröhlich, „mein Gott, ich wollte doch gar nicht lange bleiben und jetzt sind es schon 51 Jahre“.

Die portugiesischen Mitarbeiterinnen der Sauerkonservenfabrik Frenzel, später dann Appel & Frenzel in der Jülicher Elisabethstraße. Ab 1966 wurden die Mitarbeiterinnen in den neuen Hallen beschäftigt. Foto: Stadtarchiv Jülich

Ihr damaliger Entschluss beeinflusste nicht nur ihr eigenes Schicksal. Bevor Armando Lopes aus einem abgelegenen Dorf in der Provinz Trás-os-Montes (dt. Hinter den Bergen) 1966 seinen Militärdienst im afrikanischen Kolonialgebiet Portugals antrat, bearbeitete er die elterlichen Felder mit Hilfe von Maultieren. Während nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen europäischen Ländern das Wirtschaftswachstum die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbesserte, lebten viele Portugiesen während der fast 40-jährigen Diktatur von António de Oliveira Salazar bis 1968 in äußerst ärmlichen Verhältnissen.

„Auch nach der Diktatur verdiente man in ländlichen Teilen Portugals nicht viel“, erinnert sich Armando Lopes, „viele Dörfer waren rückständig und isoliert. Den ersten Strom gab es in meinem Dorf im Jahr 1986.“ Nach seinem Wehrdienst in Angola blieb er weitere Jahre auf dem afrikanischen Kontinent. Er arbeitete als Lkw-Fahrer im Straßenbau, später als Lokführer. Er verliebte sich in Afrika und wollte dort sein Leben verbringen. Der Umstand, dass er nicht nur in Afrika, sondern auch in eine Frau verliebt war, durchkreuzte seine Pläne. Noch während seines Wehrdienstes bekam er Isabels Adresse von ihrem Bruder. Er schrieb ihr. Dieser Briefaustausch überdauerte Jahre, schließlich schickte er seine Briefe auch nach Jülich.

Sie erwogen ein gemeinsames Leben, doch für die in Deutschland emanzipierte und selbstständig gewordene Isabel kam Afrika nicht in Frage. Also verließ Armando 1973 diesen Kontinent. Er wäre nicht der erste Mann, der dem Wunsch seiner Auserwählten nachgab, und es gebe daran nichts Außergewöhnliches, wäre da nicht die Tatsache, dass er bis dahin Isabel noch nie persönlich gesprochen und niemals gesehen hatte. Zum Osterfest 1973 begegneten sie sich in Portugal das erste Mal und noch im gleichen Jahr folgte Armando seiner Freundin nach Deutschland, zunächst als „Gastarbeiter“ einer Eisengießerei in Holte-Stukenbrock. Sie heirateten 1976 in ihrer Heimat und nachdem der junge Ehemann im selben Jahr bei Frenzel eine Beschäftigung fand, waren sie endlich vereint.

Sie führten ein arbeitsames, einfaches und glückliches Leben. Später bekamen sie drei Söhne und in der dritten Generation zwei Enkelinnen. Noch heute schwärmen sie zusammen mit der ehemaligen Arbeitskollegin und Freundin Virginia Ribeiro über diese „schöne Zeit“ in der Konservenfabrik. „Es war wie in einer Familie“, erklärt Isabel und lächelt, „die Vorgesetzten waren toll, sie kümmerten sich wirklich um die Mitarbeiter. Mein Chef war bei der Kommunion unserer Söhne dabei und die Bürobelegschaft luden wir zu Festen nach Portugal ein.“ Stolz zeigt sie auf ihre Anerkennungsurkunden, die einen Ehrenplatz im Wohnzimmer haben, und präsentiert strahlend die kostbare Uhr mit Gravur auf ihrem Handgelenk: