Lebensanfang und Lebensende : Das Fest der Liebe – aus zwei Perspektiven

Auf der Geburtenstation im Krankenhaus und im Hospiz arbeiten an den Feiertagen Menschen, die Familien Halt und Hilfe geben. Foto: ZVA/dpa

Kreis Düren Anfang und Ende, Geburt und Tod, leben und sterben – eine Hebamme und eine Hospizbegleiterin haben einen besonderen Blick auf die Weihnachtstage.

Von Marzena Vomberg

Der 24. Dezember ist für Kinder, die in der christlichen Tradition aufwachsen, der aufregendste Tag des Jahres. Da sind die vielen fröhlich funkelnden Lichter auf den Straßen, zu Hause ist die ganze Familie am Tisch versammelt und der festlich geschmückte Tannenbaum ist auch wieder da. Das bedeutet, dass Weihnachtsmann oder Christkind bald kommen, die Eltern vergessen den Alltagsstress und die Großeltern erzählen vielleicht die Geschichte von einer Stadt Betlehem. Am 24. Dezember bemühen sich die gläubigen Christen oder traditionsbewussten Menschen ihre eigene Weihnachtsgeschichte zu gestalten. Diese Geschichte wurde vor langer Zeit geschrieben und erzählt von einer Geburt, welche Hoffnung, Frieden und Liebe verheißt und in weiteren Kapiteln auch das Sterben und die Auferstehung beinhaltet.

„Es ist das erste Mal, dass ich in der Weihnachtszeit jemanden auf seinem letzten Weg begleite“, erzählt Sonja Wtterwulghe. „Es ist bald Heiligabend und ich habe mir Gedanken gemacht, ob das jetzt anders sein wird.“ Sie habe gerade von den Angehörigen einen Anruf erhalten, dass die gemeinsame Zeit mit dem Menschen, den sie als Ehrenamtliche der Hospizbewegung Düren-Jülich im Sterben betreut, zu Ende geht. Sie glaube nicht, dass der Zeitpunkt für den Gehenden von Bedeutung sei, doch für die Angehörigen sei er gravierend.

Ihre Weihnachtstage werden ab jetzt jedes Jahr von Trauer begleitet und vielleicht nie mehr so wie bisher sein. Seit 14 Jahren übt Sonja Wtterwulghe ihr Ehrenamt aus und auch sie verlor in dieser besonderen Zeit jemanden, der ihr sehr nahe stand. „Weihnachten ist für mich die Familie, das Geborgensein, die Wärme und das Miteinander“, erklärt sie, „doch in diesem Jahr geht es nicht nur um unsere Feier, da gibt es noch jemanden. Meine Familie weiß, dass ich auf Absprung bin“. Für ihre Lieben sei das eine „Unterstreichung von Weihnachten“ und darauf kann sie stolz sein.

Sie sind Begleiterinnen des Lebensanfangs und des Lebensabschieds eines Menschen (v. l.): Sonja Wtterwulghe und Sarah Berger. Foto: Marzena Vomberg

Die meisten Menschen, die sie begleitet, wissen, dass sie bald sterben werden. „Unsere Rolle ist es, für sie da zu sein“, sagt sie. „Die Sterbenden in der letzten Lebensphase aber auch ihre Angehörigen zu unterstützen und das Lebensende so angenehm wie möglich mitzugestalten.“ Nicht alle Sterbenden haben Angst zu gehen. Es gibt welche, die nach einem langem Leben einfach „Es war genug“ sagen. Andere sind auf das Kommende gespannt und bedauern nur das Leid ihrer Nächsten. Für einige kommt der Tod viel zu früh. „Es sind nicht nur die alten Menschen, die gehen müssen“, weiß Wtterwulghe. „Es sind auch jüngere Muttis, die bis zuletzt noch ein Stück von der Zukunft ihrer Kinder mitgestalten wollen.“ Und verwaiste Eltern, die den Tod ihres Kindes vor dem eigenem miterleben müssen.

Die Ehrenamtlichen des Hospizes können den Tod nicht schöner machen aber sie helfen den Abschied zu ertragen. Das war für den Opernsänger ein lang ersehntes Hauskonzert oder für den Dire-Straits-Fan der ohrenbetäubend aufgedrehte Wunschsong in seinem letzten Moment. „Ich werde oft gefragt, warum ich mir das freiwillig antue“, erläutert die Ehrenamtliche, „doch ich empfinde große Dankbarkeit. Ich werde reich beschenkt, weil ich durch diese Menschen so viel für mein Leben lerne“.

Eine „unendliche Dankbarkeit“ empfindet in ihrer Tätigkeit auch Sarah Berger. Sie ist Hebamme im St.-Marien-Hospital in Düren-Birkesdorf. Schon als Kindergartenkind wollte sie eine werden und habe allen erzählt, dass sie „mal den Babys auf die Welt kommen hilft“. „Das mache ich seit elf Jahren und wünsche mir, noch in 20 Jahren diese Glücksmomente zu haben wie jetzt, wenn ein Kind geboren wird“, sagt sie und lächelt. Die Schwangerschaft sei ein Wunder und die Geburt von einem kleinen, vollkommenen Menschen sei es ebenso. „Ich habe da so eine Minute, in der ich, wenn das Kind gerade auf die Welt gekommen ist, dieses Geschehen auf mich einwirken lasse“, resümiert sie. „Ich bin so dankbar für dieses pure Wunder.“