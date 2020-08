Ordnungsamt und Polizei rücken aus : Quarantäne-Kontrolle am Jülicher Obsthof

Die Polizei unterstützte die Mitarbeiter der Stadt Jülich beim Einsatz auf dem Obsthof (Symbolbild). Foto: dpa/Ronny Hartmann

Jülich Auf dem Obsthof in Jülich, der am vergangenen Wochenende wegen Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt worden war, ist es am Mittwoch zu Problemen bei der Einhaltung der Regeln gekommen.

Um kurz vor 16 Uhr habe die Polizei Hinweise erhalten, dass eine größere Mitarbeiter-Gruppe, darunter auch vier Infizierte, das Gelände des Obsthofes verlassen wolle, teilte Ingrid Königs, Pressesprecherin der Polizei Düren, auf Nachfrage am Donnerstagmorgen mit.

Das für die Einhaltung der Corona-Regeln zuständige Ordnungsamt sei daraufhin ausgerückt, um die Situation zu kontrollieren. Unterstützt wurden die Mitarbeiter der Stadt dabei laut Königs von Polizeibeamten, Dolmetschern und dem Gesundheitsamt.

Das Ergebnis: Verstöße, die strafrechtlich relevant sind, habe es nicht gegeben, sagte Königs – stattdessen größere Diskussionen mit den Mitarbeiter, die „einfach nur nach Hause wollten“. Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet, alle betroffenen Erntehelfer befinden sich weiterhin auf dem Gelände.

Am vergangenen Wochenende waren 16 Mitarbeiter des Obsthofes positiv auf das Coronavirus getestet worden, seither stehen insgesamt 280 Menschen unter Quarantäne.

