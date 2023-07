Mögliche Castoren-Transporte nach Ahaus : Land bevorzugt weiter neues Zwischenlager in Jülich

Jülich Die schwarz-grüne Landesregierung setzt auch weiterhin auf den Neubau eines Zwischenlagers für die 152 Castoren, die in Jülich eingelagert sind. Damit widerspricht sie der Einschätzung dreier Bundesministerien, die den Transport der Castoren ins Zwischenlager nach Ahaus bevorzugen.

Im Oktober 2022 war bekannt geworden, dass die Bundesministerien für Bildung und Forschung (BMBF), das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (BMUV) und das Finanzministeriums (BMF) gemeinsam zu der Einschätzung gekommen sind, die Option des Neubaus eines Zwischenlagers in Jülich „so bald wie möglich“ nicht weiter zu verfolgen, weil der Castoren-Transport nach Ahaus deutlich schneller und kostengünstiger zu realisieren sei. Das war einem Bericht der Ministerien an den Haushaltsausschuss des Bundestages zu entnehmen.

Handlungsbedarf gibt es, weil das in Jülich bestehende Zwischenlager für die Castoren mit den rund 300.000 Brennelemente-Kugeln seit 2013 ohne Genehmigung betrieben wird. Seit 2014 gibt es zudem eine Räumungsanordnung der Atomaufsicht des Landes NRW, die beim Wirtschaftsministerium angesiedelt ist. Die Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen (JEN) hatte zuletzt noch zwei Optionen für den Verbleib der Castoren verfolgt: den Neubau eines Zwischenlagers am Standort Jülich sowie den Transport der Castoren ins Zwischenlager Ahaus. Parallel bemüht sich die JEN um eine erneute, auf neun Jahre befristete Genehmigung für den Weiterbetrieb des bestehenden Zwischenlagers in Jülich.

Wenn im Herbst die Genehmigung für die Castorentransporte von Jülich ins Zwischenlager nach Ahaus kommt, will man vorbereitet sein. In dieser Woche hat es deshalb den ersten Probelauf eines Schwertransporters gegeben – unbeladen natürlich.

„Aus Sicht der Atomaufsicht von Nordrhein-Westfalen ist eine Genehmigungserteilung für das bestehende AVR-Behälterlager durch die Bundesbehörden mit weniger Unsicherheiten versehen und schneller zu erreichen als ein Transport in das Brennelemente-Zwischenlager Ahaus“, hatte nach unserer Berichterstattung über erste Probeläufe für die Castoren-Transporte das Wirtschaftsministerium in einem Brief an die Jülicher Landtagsabgeordnete Dr. Patricia Peill (CDU) mitgeteilt und auf Anfrage unserer Zeitung zusätzlich darauf verwiesen, dass der Transport nach Ahaus auch deshalb hinterfragt werden müsse, weil „das Zwischenlager in Ahaus selbst nur eine Betriebsgenehmigung bis 2036 hat“. Und weiter: „Vor diesem Hintergrund könnte eine Konzentration auf die Neubau-Option am Standort Jülich zu bevorzugen sein.“ Entsprechende Flächen für ein neues Zwischenlager im Forschungszentrum stehen bereit: „Mit dem für 2023 beschlossenen Haushaltsgesetz besteht nunmehr für die JEN die Möglichkeit, diese Flächen nach gutachterlicher Wertermittlung zu erwerben.“