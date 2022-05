Angriff mit chemischer Substanz : Brutaler Raubüberfall in Jülich

Brutaler Raubüberfall in Jülich

Der Tatort: Auf diesem Sparkassen-Parkplatz ereignete sich am Montag der brutale Raubüberfall. Foto: Guido Jansen

Jülich Ein 24-jähriger Dürener ist am Montagnachmittag auf dem Parkplatz der Sparkasse in Jülich auf brutale Weise von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Täter sprühen dem Opfer Chemikalien ins Gesicht.

Zwei unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz einer Sparkassenfiliale in Jülich einen 24-jährigen Mann aus Düren in seinem Auto überfallen. Sie sprühten ihm eine chemische Substanz ins Gesicht, entrissen ihm eine Geldtasche und erbeuteten so einen fünfstelligen Betrag.