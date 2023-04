Helmholtz-Forschung aus Jülicher Außenstelle : Bringen Teile aus dem Drucker die Photovoltaik-Revolution?

Im Reallabor des Instituts für Pflanzenwissenschaften (IBG-2) am Forschungszentrum Jülich werden bereits Konzepte für die Agri-Photovoltaik mit erprobt – noch mit „klassischen“ Solarzellen. Foto: Forschungszentrum Jülich/Christina Kuchendorf

Jülich/Erlangen Mit druckbaren Solarpaneelen wollen Forschende der Helmholtz-Gemeinschaft bereits genutzte Flächen zusätzlich für die Photovoltaik nutzbar machen. Das Projekt soll ein Booster für die industrielle Produktion sein.

Für die Erreichung deutscher und europäischer Klimaziele müssen Quellen erneuerbarer Energie massiv ausgebaut werden. Kalkuliert wird, dass dazu rund zwei Prozent der Fläche Deutschlands mit PV-Anlagen bedeckt werden müsste. Und weil Flächen knapp und die Konkurrenz um die Nutzung groß ist, gilt es, Lösungen für Mehrfachnutzungen zu finden. Im Kreis Düren wird das etwa schon in Jülich und in Morschenich-Alt mit sogenannter Agri-Photovoltaik ausprobiert – also Solarmodulen, die über landwirtschaftlichen Flächen installiert werden.

Ein gemeinsames Projekt von drei Forschungseinrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft will die Entwicklung der Doppelnutzung jetzt entscheidend nach vorne pushen und auch für andere Flächen ausarbeiten – etwa für Hausfassaden. Dazu bedienen die Forscher sich einer neuen Methode der Solarzellenherstellung: Sie drucken die Photovoltaik-Teile einfach. „Die herkömmliche Siliziumtechnologie hat eine sensationelle Entwicklung hinter sich und ist für relativ kleine Flächen gut geeignet“, erklärt Jens Hauch, Materialforscher am Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg (HI ERN), einer Außenstelle des Forschungszentrums in Jülich. „Bei wirklich großen Flächen läuft man aber irgendwann in ein Materialproblem hinein“, sagt er. Außerdem werden die Siliziumzellen mit wachsender Größe immer schwerer.

Mit dem Projekt Solar TAP („Solar Technology Acceleration Platform for emerging Photovoltaics“), an dem neben dem HI ERN das Helmholtz-Zentrum Berlin und das Karlsruher Institut für Technologie beteiligt sind, soll daher die Produktion und die Marktreife von Elementen aus dem Drucker vorangetrieben werden. Deren Vorteile: Sie sind sehr leicht und flexibel, sodass sie großflächig und auf Untergründen diverser Form und Beschaffenheit angebracht werden können – etwa auf Kunststoff, Glas oder Metall. Außerdem kann Farbe und Transparenz der Folien variiert werden, beschreibt Hauch, der Forschungsmanager des Projekts ist, und zeigt PV-Module in blau und rot.

Der Materialwissenschaftler Dr. Jens Hauch ist Forschungsmanager des Projekts, an dem drei Forschungseinrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft beteiligt sind. Foto: Forschungszentrum Jülich/Kurt Fuchs

Hergestellt werden die millimeterdünnen Module mit Maschinen, mit denen auch hochwertige Etiketten und „Funktionsfolien“, etwa für Chipstüten, bedruckt werden. Die Forscher probieren verschiedene Druckverfahren und Materialien aus. Die Solarzellen bestehen dabei immer aus mehreren Druckschichten: Um die Halbleiterschicht, die das Sonnenlicht absorbiert, werden Elektrodenschichten sowie ladungsbindende Membranen gelegt. Aufgebracht wird alles auf eine Art Folie, drum herum kommt eine Verkapselung, die vor Außeneinflüssen schützt.

Die Wissenschaftler experimentieren mit zwei verschiedenen synthetischen Halbleitergruppen, berichtet Hauch, der das Projekt als Forschungsmanager begleitet: einerseits organischen Halbleitern, die gut erforscht sind und bei denen sich etwa die Farbe besser variieren lässt. Halbleiter aus dem Mineral Perowskit sind die zweite Gruppe. Sie wandeln den Wissenschaftlern zufolge Licht noch effizienter in Energie, enthalten allerdings geringe Mengen Blei und sind nicht ganz so leicht anzupassen. Die Materialien seien zwar unterschiedlich gut zu beschaffen, insgesamt seien die Herstellungskosten pro Quadratmeter aber vergleichsweise sehr günstig, gibt Hauch eine Einordnung.

„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren an diesem Thema“, sagt der Wissenschaftler über die gedruckten Solarzellen, zu deren Entwicklung auch verschiedene andere Wissenschaftssgruppen forschen. „Und wir glauben, dass die Technologie inzwischen an einem Punkt ist, an dem die Kommerzialisierung in bestimmten Sparten möglich ist.“ Verschiedene Akteure aus der Industrie seien schon auf die Wissenschaftler zugekommen, Interesse gebe es etwa bei Logistikunternehmen, die ihre Lkw-Plane mit Solarfolie ausrüsten könnten, für Gewächshäuser oder im Zeppelinbau. „Denkbar ist zum Beispiel auch die Ausstattung des leichten Lieferverkehrs – etwa von großen Lastenrädern, wie sie in Städten unterwegs sind“, sagt Hauch.

Auf landwirtschaftlichen Flächen könnte man neben den Vorzügen, die die Agri-PV immer bietet (Schatten, Windschutz und Regenableitung) bei der Anwendung der „neuen“ Solarzellen zusätzlich von unterschiedlich großer Lichtdurchlässigkeit profitieren.