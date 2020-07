Landesstraße 264 gesperrt : Brennender Traktor bei Sophienhöhe sorgt für Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr Jülich musste zu einem Einsatz in der Nähe der Sophienhöhe ausrücken: Ein Traktor brannte aus. Foto: MHA/Guido Jansen

Jülich In der Nähe der Sophienhöhe ist die Feuerwehr gerade mit einem Großaufgebot im Einsatz. An der L264 brennt ein Traktor mit einer Ladung Stroh. Die Straße ist in Höhe Stetternich gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein brennender Traktor hält zurzeit die Feuerwehr rund um Jülich in Atem: An der Landesstraße 264 zwischen Stetternich und Welldorf brennt das Fahrzeug inklusive einer Ladung Stroh. Die Straße ist vor dem Kreisverkehr gesperrt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte und wie lange die Straßensperrung dauert, ist zurzeit noch nicht klar.

Wir berichten aktuell weiter.

Das Verkehrsgeschehen in der Region können Sie live auf unserer Staukarte verfolgen.

(red)