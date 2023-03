Unfall in Jülich : Betrunkener E-Scooterfahrer stürzt und verliert Bewusstsein

Jülich Bei einem Alleinunfall in Jülich ist in der Nacht zu Sonntag ein alkoholisierter E-Scooterfahrer am Kopf verletzt worden.

Ein E-Scooterfahrer ist in der Nacht zu Sonntag in Jülich gestürzt und hat das Bewusstsein verloren.

Wie die Polizei mitteilte, war der 45-jährige Jülicher gegen 2.35 Uhr mit dem Scooter auf der Kuhlstraße unterwegs gewesen. Bei dem Versuch, auf den Gehweg zu fahren, sei er gestürzt. Dabei habe er eine Kopfverletzung erlitten und zeitweise das Bewusstsein verloren.

Den Angaben nach eilten Ersthelfer zur Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Bei der Unfallaufnahme sei deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Verletzten festgestellt worden. „Ein Atemalkoholtest war aufgrund der starken Alkoholisierung nicht möglich“, heißt es im Polizeibericht.

Für die Beweissicherung wurde ihm demnach Blut abgenommen. Außerdem sei der Führerschein beschlagnahmt worden. Das nun eingeleitete Strafverfahren dauere an.

