Jülicher Innenstadt : Platanen auf dem Marktplatz gefällt

Marktumgestaltung in Jülich : Was Sie über die Platanenfällung wissen sollten Die Umgestaltung des Marktplatzes in Jülich rückt näher, damit steht die geplante Fällung der Platanen kurz bevor. Ist an der Entscheidung noch zu rütteln? Wann rücken die Kettensägen an? Die wichtigsten Fragen und Antworten.