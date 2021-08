Bewusstsein verloren : Autofahrer stirbt nach Unfall in Jülich

Alle Versuche, den Autofahrer wiederzubeleben, scheiterten. Im Krankenhaus wurde sein Tod festgestellt. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Jülich Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmorgen in Jülich ereignet. Dabei fuhr ein Auto einen Fußgänger an. Der Autofahrer starb später, der Angefahrene wurde verletzt.

Gegen 7.15 Uhr kam auf der Brunnenstraße das Auto eines ein 52 Jahre alten Jülichers auf Höhe der Straße „An der Leimkaul“ von der Fahrbahn ab. Laut Zeugenaussagen sei kein Grund dafür ersichtlich gewesen, hieß es von der Polizei.

Der Wagen streifte einen 19-jährigen Fußgänger, prallte gegen einen Laternenmast, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Herbeigerufene Rettungskräfte versuchten, den bewusstlosen Autofahrer vor Ort wiederzubeleben. „Trotz der eingeleiteten Maßnahmen verstarb der Mann später im Krankenhaus“, heißt es im Polizeibericht. Der Fußgänger aus Übach-Palenberg wurde verletzt in eine Klinik gebracht.