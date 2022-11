Vorfahrt missachtet : Auto überschlägt sich bei Kollision in 30er-Zone

Jülich Weil eine 59-Jährige die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtete, ist es am Dienstag in Koslar zu einem schweren Unfall gekommen. Das Auto der 59-Jährigen landete infolge der Kollision auf dem Kopf.

Gegen 9 Uhr kam es in dem Kreuzungsbereich zwischen der Bornstraße und der Straße am „Am Waldeck“ zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Die 59-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt die Bornstraße in Richtung Ostring. Zeitgleich war ein 53 Jahre alter Mann aus Koslar auf der Jägerstraße in Fahrtrichtung „Am Waldeck“ unterwegs.