Klassiker und Geheimtipps : Ausflugtipps für den Sommer im Kreis Düren

Das kühle Nass, die schattigen Wälder oder sonndendurchflutete Orte – Urlauber und Tagesausflügler kommen im Kreis Düren auf ihre Kosten. Foto: dpa/Axel Heimken

Kreis Düren Für Daheimgebliebene, überzeugte Balkonien-Liebhaber und Wochenendausflügler hat die Redaktion ein paar Tipps für den Sommer zusammengestellt. Dabei werden die Klassiker der Naherholung ergänzt um einige weniger prominente Ziele.

Der Indemann – Sport, Spaß, Schlemmerei und Aussicht

Die Goltsteinkuppe in Inden lädt zu schattigen Spaziergängen oder zum Radfahren ein, und besonders oben am Indemann kommen alle Altersgruppen auf ihre Kosten. Da warten der Piratenspielplatz, die Minigolf- und die Fußballgolfanlage, der Bouleplatz, der Indemann selbst mit seiner Aussicht und das Restaurant Indemann 1 auf Besucher.

Der Indemann mit Aufzug und Info ist noch bis einschließlich Oktober von Montag bis Sonntag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Das Parken kostet pauschal zwei Euro. Regelmäßig gibt es auch Gruppenführungen oder individuelle Themenführungen. Infos auf: www.indemann.de.

Am Fuße des Indemanns finden Besucher nicht nur den Piratenspielplatz (rechts im Bild), sondern auch ein Restaurant, einen Bouleplatz, eine Minigolf- sowie eine Fußballgolfanlage. Foto: Anne Schröer

Der Brückenkopf-Park – Natur, Kultur und viel Platz zum Toben

Spielplätze mit und ohne Wasser, 400 heimische und exotische Tiere und den ganzen Sommer über zahlreiche kulturelle Höhepunkte locken in den Jülicher Brückenkopf-Park. Das Open-Air-Kino freitagabends findet witterungsgeschützt im Veranstaltungszelt statt, am 31. Juli lockt das 7. Oldtimer-Picknick der Oldtimerfreunde Langerwehe, am 13. August lädt der Jülicher Square Dance Club „Lucky Dukes“ zu seinem 11. Summer Dance ein und am 17. sowie 18. September stellen wieder zahlreiche Kunsthandwerkerinnen im Park aus.

Der Brückenkopf-Park Jülich bietet auf 30 Hektar viele Spiel- und Sportmöglichkeiten, Gartenanlagen, Obstwiesen, Waldspazierwege und einen Zoo mit Erdmännchen, Stachelschweinen, Wölfen & Co. Foto: Brückenkopfpark

Wassersport in der Eifel – Mit dem Boot auf der Rur

Die wunderbare Landschaft der Rureifel lässt sich nicht nur von den großen Booten der Rurseeschiffahrt aus genießen. Auch wer ohne Segelschein und eigenes Boot da steht, kann auf dem Wasser aktiv sein. In Schwammenauel sowie an den Staubecken in Heimbach und Obermaubach locken Fahrten mit Tretbooten und Co. Wer es eine Nummer sportlicher mag, kann auch Kanutouren auf der Rur buchen – vor allem für Gruppen ein großer Spaß. Eine Übersicht zum Wassersport gibt es auf www.rureifel-tourismus.de

Rund ums Staubecken Heimbach kann man herrlich spazieren gehen. Außerdem gibt es dort – wie auch in Obermaubach – einen Bootsverleih und die Möglichkeit, auf der Rur zu paddeln. Foto: WVER

Wildpark-Schmidt – Tiere ganz nah

Der Wildpark in Schmidt macht es möglich, Tieren ganz nah zu kommen. Sonntagsnachmittags sind zwar irgendwann selbst die Ziegen satt, aber wer früh genug aufschlägt oder unter der Woche kommt, hat fast schon eine Garantie, dass Sikawild, Damwild, Muffelwild und weitere zahlreich aus den Händen futtern. Absoluter Hingucker derzeit sind die süßen Babyziegen. Mit Ponyreiten, Kinderschminken, Kasperletheater und mehr hat der Wildpark außerdem ein Ferienprogramm geschnürt, das viel Abwechslung bietet. Mehr Infos auf www.wildpark-schmidt.de.

Im Wildpark Schmidt kann man Tieren ganz nah kommen. Foto: MHA/Sarah Maria Berners

Kallbach’s Adventure Golf – Spaß im Kalltal

Sonntags nach Simonskall klingt ein bisschen nach Ausflug für die älteren Semester. Dabei gibt es mit dem Bike Park dort auch eine Attraktion für waghalsigere junge Leute. Wer es nicht ganz so spektakulär mag, ist beim Adventure Golf richtig. Das ist eine Art Mischung aus Golf und Minigolf – und ein Spaß für Familien mit nicht mehr ganz so kleinen Kindern (etwa ab neun Jahren). Alles Wissenswerte gibt es auf www.eifelgolf.com.

Eine Runde „Adventure Golf“ kann man seit einigen Jahren in Simonskall spielen. Foto: Juergen Ritterbach

Wassererlebnispark Gymnicher Mühle, Naturparkzentrum und Falknerei

Ein echter Geheimtipp ist der Wassererlebnispark Gymnicher Mühle in Erftstadt-Gymnich, in direkter Nachbarschaft zur Gemeinde Nörvenich. In einem wunderschön angelegten Park mit vielen schattigen Bäumen können Kinder Wasser über Schleusen und Pumpen quer durchs Gelände schicken und eine Grube fluten. Man kann auf Flößen einen flachen Teich durchqueren und Wissenswertes über die Natur in der Umgebung erfahren. Öffnungszeiten in den Ferien: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Eintritt für Kinder und Jugendliche (ab zwei Jahren): 4,50 Euro, Erwachsene: 2,50 Euro.

Ein Blick auf einen Teil des Wassererlebnisparks Gymnicher Mühle. Dort können Kinder herrlich mit und im Wasser spielen. Nebenan befinden sich ein kindgerechtes Naturerlebnismuseum und eine Falknerei. Foto: MHA/Verena Müller

An das Thema Natur knüpft auch das „KM51 – Das Erftmuseum“ an. Auf mehr als 450 Quadratmetern wird dort der 103 Kilometer lange Weg der Erft von der Quelle bis zur Mündung in den Rhein erzählt. Die Besonderheiten sind an zwölf interaktiven Stationen auf drei Ebenen zu sehen. Im begehbaren „Flusskörper" ist die Tier- und Pflanzenwelt der Erft dargestellt. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 14 sowie von 15 bis 19 Uhr. Eintritt für Kinder und Jugendliche (ab fünf Jahren) zwei Euro, Erwachsene vier Euro.

Das Naturparkzentrum an der Gymnicher Mühle, das spielerisch viel Wissenswertes über die Erft vermittelt. Foto: MHA/Verena Müller

Einen Besuch wert ist auch die direkt benachbarte Falknerei Pierre Schmidt. Dort ist gesonderter Eintritt zu zahlen: Erwachsene fünf Euro, Kinder unter zwölf Jahren 3,50 Euro. Öffnungszeiten täglich von 14.30 bis 16.30 Uhr, Flugshow 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr). Es empfiehlt sich, Verpflegung mitzubringen, weil die Gastronomie zuletzt geschlossen war und in näherer Umgebung keine Einkehrmöglichkeiten gegeben sind.

Mit Haselmaus Sophie auf den Naturerlebnispfad der Sophienhöhe

Aus die Maus? Nein, ganz im Gegenteil: Bei Jülich lockt die Sophienhöhe zu ausgedehnten Erkundungstouren. Besonders attraktiv für Familien ist dort der im Jahr 2018 angelegte 3,5 Kilometer lange Naturerlebnispfad, der mitten durch den Wald hinaufführt und auf dem die Kinder mit dem Maskottchen „Haselmaus Sophie“ die Artenvielfalt in den rekultivierten Lebensräumen des Tagebaus Hambach entdecken können.

Der Pfad startet am Wanderparkplatz Sophienhöhe. An elf Stationen werden die Besucher von der Haselmaus begleitet, die den Weg anzeigt und die Entdecker mit Informationen in einer begleitenden Broschüre versorgt. Diese Broschüre findet man an der Starttafel zum Erlebnispfad. Auf vier Wanderrouten gibt es zudem Informationen und Hintergrundwissen zu den besonderen Tier- und Pflanzenarten in den unterschiedlichen Rekultivierungsbereichen. Weitere Informationen unter www.forschungsstellerekultivierung.de.

Auf der Sophienhöhe gibt es viel zu entdecken – und spannende Infos rund um die kleine Haselmaus. Foto: Guido Jansen

Wandern in Nideggen – Eine Burg und der vertikale Kartoffelacker

Wandern mit Kindern? Damit dabei niemandem der Weg zu lang wird, sollte es möglichst viel zu entdecken geben. So wie auf den Landschaftsentdeckungspfaden Nideggen (Leni). Der blaue Rundweg Nideggen-Schüdderfeld führt auf 4,3 Kilometern zur Burg Nideggen und an die Rur in Schüdderfeld. Ulkiger Name. Warum der Ortsteil so heißt, kann man auf der Tour ebenso herausfinden, wie man erfahren kann, welche Tiere dort leben und was man für den Naturschutz tun kann.

Wer noch Kraft in den Beinen hat, kann noch den roten Leni dranhängen. Der zwei Kilometer lange Weg führt rund um die Buntsandsteinfelsen, an denen bei gutem Wetter immer einige Kletterer am Seil hängen. Die nennen die Felsen wegen der furchigen Struktur mit runden Kieseln auch „vertikaler Kartoffelacker“. Apropos: Die Wanderungen starten und enden am Parkplatz Zülpicher Tor in unmittelbarer Nähe zu Frittenbude und Eisdiele. Weitere Infos unter www.rureifel-tourismus.de/wandern.

Rund um Burg Nideggen gibt es schöne Touren – die auch für kleinere Kinder zu zu bewältigen sind. Foto: MHA/Kevin Teichmann

Das Bubenheimer Spieleland – Ein Freizeitpark für alle

Ob drinnen oder draußen: Das Bubenheimer Spieleland bietet viele Möglichkeiten sich auszutoben und ist daher ein Freizeitpark für alle, die sich gern bewegen. Vom Abenteuer- und Wasserspielplatz über die Bootswasserrutsche bis hin zum Golfplatz – auf dem ehemaligen Bauernhof in Nörvenich ist vieles möglich. Auch Kindergeburtstage können dort gefeiert werden.

In der Sommersaison kostet die Eintrittskarte 11 Euro pro Person, in der Wintersaison neun Euro pro Person. Achtung: Die Verantwortlichen geben bekannt, dass das Spieleland seit dem 1. Juni aufgrund von Personalmangel bereits um 18 Uhr schließt. Eintrittskarten können an der Tageskasse gekauft werden, allerdings sei ein garantierter Einlass nur mit Online-Tickets möglich. Mehr Informationen, auch zu Ermäßigungen, sind auf der Internetseite erhältlich: bubenheimer-spieleland.de.

Egal ob drinnen oder draußen: Das Bubenheimer Spieleland in Nörvenich bietet viele Möglichkeiten sich auszutoben. Foto: MHA/Verena Müller

