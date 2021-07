Polizei sucht Täter : Pferd auf Weide mit Messer schwer verletzt

Das Pferd war nach dem Angriff durch Unbekannte schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Colourbox

Jülich Ein Fall von Tierquälerei beschäftigt derzeit die Polizei in Jülich. Ein Pferd ist in Koslar am Dienstag mit einem Messer oder scharfen Gegenstand schwer verletzt worden – offenbar mit Absicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugen fanden das Pferd auf der Weide, die sich in Koslar an der Wolfsgracht auf Höhe der Hausnummer 28 befindet. Das Pferd wurde mit mehreren schweren Schnittverletzungen im Brust- und Beinbereich in eine Tierklinik gebracht. Dort bestätigten die Tierärzte den bösen Verdacht: Die Wunden wurden dem Tier mit großer Sicherheit mit einem Messer oder einem andern scharfen Gegenstand zugefügt.

Die Tat muss zwischen Montag 22 Uhr und Dienstag 6.30 Uhr verübt worden sein. Zwei weitere Pferde, die sich auf derselben Weide befanden, blieben unverletzt.

Die Polizei bitte mögliche Zeugen, sich unter der 02421/949-8617 mit der ermittelnden Kriminalbeamtin in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Dürener Polizeileitstelle Hinweise unter der 02421/949-6425 entgegen.

(red/pol)