In Jülich : Auf dem ausgebauten Ruruferradweg kann nun geradelt werden

Die Verantwortlichen von Stadt Jülich und Kreis Düren freuen sich, dass der Rurufer-Radweg in Jülich ausgebaut wurde. Foto: Kreis Düren

Jülich In Jülich ist der Rurufer-Radweg ausgebaut worden, was alle Fahrradfahrerinnen und -fahrer freuen dürfte. In Nideggen hingegen sieht das anders aus.

Der Rurufer-Radweg in Jülich ist ausgebaut worden: Eine neue, unempfindliche Fahrbahndecke prägt nun das neue Bild eines großen Teils der beliebten Strecke bei Fahrradfahrerinnen und -fahrern, wie der Kreis Düren mitteilt. „Dank des Engagements der Bürgerinnen und Bürger, die sich für den Ausbau eingesetzt haben, und dank der guten Kooperation mit der Stadt können wir gemeinsam diesen Erfolg feiern“, sagt Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU).

Etwa zehn Kilometer führen ohne Unterbrechung bis nach Linnich, wovon die Jülicher und die Touristen gleichermaßen profitieren. In Nideggen sieht das anders aus: Dort ist die Strecke nach einem Felssturz gesperrt.

Nicht zuletzt aufgrund des Hochwassers im Juli 2021 hatte der Rad-Wanderweg stark gelitten. 80 Kilometer, von Schwammenauel im Süden bis zur Kreisgrenze bei Linnich im Norden, erstreckt sich der Rad-Wanderweg, bei dem die landschaftliche Vielfalt des Kreises erlebbar wird. Rund 170 Kilometer misst der Weg von der Quelle der Rur im Hohen Venn bei Botrange (Belgien) bis zu ihrer Mündung in die Maas bei Roermond (Niederlande).

(red)