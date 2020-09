Zeugen gesucht : Angriff auf Pferde in Stetternich

Angriff auf Pferde in Stetternich

Gleich bei zwei Pferden wurde in der Nacht zu Montag der Schweif gekürzt. Foto: Ralf Franken

Stetternich In der Nacht zu Montag haben Unbekannte zwei Pferden in Stetternich den Schweif deutlich gekürzt. Die Besitzer sind fassungslos und haben die Polizei eingeschaltet.

Ralf Franken ist einigermaßen fassungslos. In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte zwei seiner fünf Pferde verletzt, in dem sie ihnen den Schweif abgeschnitten haben. Bis vor rund einem Monat hat Franken mit seiner Familie in Stetternich gelebt, ist dann nach Niederzier umgezogen.