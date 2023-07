200 Jahre Jülicher Zeitung : Anekdoten, Kleinlichkeiten und andere Pannen

Feiert 200-jähriges Jubiläum: die Jülicher Zeitung. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Zeitung muss nicht immer bierernst sein. Karl Stüber, Reinhold Handke und Otto Jonel erinnern sich anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Jülicher Zeitung an ihre Zeit als Lokalchefs.

Die Jülicher Zeitung feiert 200-jähriges Jubiläum und damit auch eine Vielzahl an veröffentlichten Texten, Bildern und gesammelten Anekdoten. Karl Stüber, Reinhold Handke und Otto Jonel waren alle drei einst Lokalchefs in Jülich und blicken zurück auf eine Zeit voller spannender Geschichten, Pannen und interessanter Fakten.

Karl Stüber: Liebenswerten Verbindlich- und Klein(lich)igkeiten

Jülich und sein Drumherum – von allem etwas und das alles auf einmal – oder zumindest vieles gleichzeitig. Das war das Jahr 1998 für den damals 41-jährigen „Frischling“, der mal was anderes als die Jahre zuvor und dann das Naheliegende machen wollte. Weg von Aachen, der Politik- und Regionalredaktion, weg von den Nachrichten, die vermeintlich die Welt bedeuten und bewegen – hin zum Lokalen und zu dessen liebenswerten Verbindlich- und Klein(lich)igkeiten. Nach den Wanderjahren endlich in einer Nachbarschaft ankommen und möglichst lange bleiben. Rund elf Jahre sollten es werden. Immerhin. Und danach sollte er im Lokalen bleiben, aber nebenan, nur einen Landkreis weiter. Aber das ist eine andere Geschichte.

1998 wechselte Karl Stüber in die Lokalredaktion nach Jülich. Foto: ZVA/Michael Jaspers

1998 war das Jahr der Landesgartenschau an der Rur in Jülich, im Kern eine große Kraftanstrengung und Infrastrukturmaßnahme, die letztlich der Stadt und dem Jülicher Land eine neue, bleibende Attraktion bringen sollte: den Brückenkopf-Park. Lange umstritten und heute nicht mehr wegzudenken. Pompös die LaGa-Eröffnung mit Landesvater Johannes Rau, assistiert vom Maskottchen „Julchen“, eine vor allem auf Kinder einschüchternd wirkende Riesenfigur mit dunklen Augen und Batman-Flügeln, die kein Fußballclub der Welt an die Seitenlinie agieren lassen würde, um die Fans zu animieren.

Später folgte der kleine Musical-Star John Cashmore auf hohen Schuhen, der mit „Gaudi“ ganz groß rausgekommen war. Er trat „unterm Zelt“ auf, das nur kurze Zeit Bestand haben sollte, aber viele Jahre blieb, wie sich in Deutschland eben Provisorien besonders lange zu halten pflegen. Beim Aufbau der Konstruktion stürzte ein 38-jähriger Arbeiter in die Tiefe und wurde schwer verletzt. Kein gutes Omen eigentlich. Und da war noch der 63-jährige Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes (LaGa-Sheriff genannt), der eine Waffe zog, die er gar nicht tragen durfte, und einen Warnschuss abgab, als zwei Jugendliche Fahnen auf dem Gelände klauen wollten.

Hier war der Besuch des damaligen Bundeslandwirtschaftsministers Jochen Borchert schon unterhaltsamer. Die Zeitung titelte „Möhre und Kohl in der Hand“ – das hätte der Bundeskanzler nie mit sich machen lassen. Apropos Birne: Im Vorfeld der Bundestagswahl wollten die Genossen in Jülich einen Gag landen und im Wahlkampf Kohlköpfe unters Volk streuen – 1000 Stück sollten es sein. Aber das Gemüse erwies sich als zu klein. Und Schrumpfköpfe wollte die SPD nicht unters Volk bringen. So wurde die Aktion abgesagt. Kohl blieb spitze.

Jeder Laster braucht seinen Stellplatz, das gilt auch für ein besonderes menschliches Laster und die entsprechenden „Dienstleistenden“, auch in Jülich. Ein Investor wollte ein Privathaus in einen Saunaclub umwidmen. Das stieß auf einhellige Ablehnung der Politik. Auch in Gewerbegebieten wurde dem ältesten Gewerbe keine Chance eingeräumt – jedenfalls offiziell. Großes Hallo gab es angesichts des Fotos zum Thema, das eine vermeintliche „Bordsteinschwalbe“ zeigte – hier allerdings nur schwarze Strümpfe in hochhackigen Schuhen. Als Model diente dankenswerterweise eine auch heute noch nette Kollegin. Augenzwinkern muss sein.

Als echte Diva zeigte sich die Popsängerin Jennifer Rush, bürgerlich Heidi Stern, bei ihrem Auftritt auf der LaGa-Bühne. Abgesehen von einem feuchten Knutscher für den damaligen Jülicher Bürgermeister Dr. Peter Nieveler, der zudem ins Mikro hauchen durfte, schwänzte die Interpretin von „Power Of Love“ anschließend die Backstage-Party. Veranstalter der Konzertsause und als Ordner direkt vor der Bühne aktiv war übrigens ein gewisser Wolfgang Spelthahn: Der sollte später und bis heute als Landrat des Kreises Düren regelmäßig von sich hören lassen, während Jennifer Rush nur noch hin und wieder bei Oldie-Sendungen im Radio aufgelegt wird. Dass kleine Dinge das Leben lebenswerter machen, zeigte im Jahr 1998 in Jülich ein Ausflug in die Welt der Urologie. Kreisvertrauensapotheker und Facharzt äußerten sich zu „Chancen und Gefahren von

Viagra“, das damals in aller Munde war. Da soll bei all dem noch einer sagen, es ging nicht aufwärts in Jülich...

Reinhold Handke: Aus „Brieftaube“ wird „Grilltaube“

Mein erster Reporter-Einsatz war ungefähr 1969 bei den Jülicher Nachrichten. Damaliger Lokal-Chef: Fritz Kremer. Die Aufgabe: Ein Foto mit einigen Zeilen Text von einer Veranstaltung im Jülicher Kaiserhof. Früher hieß sowas Solobild. Für das Foto brauchte man eine eigene Kamera mit Blitz, einen Film, eine eigene Dunkelkammer zum Entwickeln des Films und einen Vergrößerer zum Belichten des Fotos auf eigenem Fotopapier. Natürlich mussten die nötigen Chemikalien auch selbst bei Foto Hessing gekauft und bezahlt werden. Alles funktionierte und das Foto wurde veröffentlicht! Ich war stolz wie Oskar! Kleiner Haken: Es war ein Minus-Geschäft. Für das Foto gab es damals 5 DM Honorar, aber schon der Orangensaft im Kaiserhof kostete stolze 7,50 DM. Verlust: 2,50 DM.

1969 hatte Reinhold Handke seinen ersten Einsatz für die Jülicher-Nachrichten- Foto: Hermanns

Später wurde ich Volontär, dann Redakteur der Aachener Volkszeitung. Ich war in der Politikredaktion tätig und unter anderem zuständig für die Seiten 1 und 2 sowie die Seite 4 für Kommentare. Eines Tages kam es zu einem zufälligen Zusammentreffen auf der Herrentoilette mit dem damaligen AVZ-Chefredakteur Dr. Anton Sterzl. Während des gemeinsamen Wasserlassens sah Sterzl zu mir rüber und meinte auf bestem Fränkisch: „Woll‘ns Chef in Jülich werden?“ Ein verdutztes Ja von mir. „Dann kommens mit in mein Büro!“ Ich folgte. Und wenige Minuten später war der Vertrag unterschrieben und ich war Lokal-Chef der Jülicher Volkszeitung, in meinem Heimatort.

Wir, die VOLKSZEITUNG, waren damals die konservative Zeitung, die NACHRICHTEN die liberale. Wir taten uns schwer mit der damaligen Jülicher SPD. Schlimmste Vorwürfe hagelte es, als wir den Geburtstag des damaligen Jülicher SPD-Bürgermeisters in der Zeitung nicht gewürdigt hatten. Da half auch nicht eine Entschuldigung und der dezente Hinweis, dass uns niemand aus der SPD auf den Geburtstag hingewiesen habe. Es hagelte Abbestellungen.

Ähnlich erging es uns mit den Brieftaubenzüchtern. Bei der Umstellung von Schreibmaschine auf Computer gab es eine Funktion „Tausche Wort A gegen Wort B“. In Aachen hatte ein Texterfasser diese Funktion aus Jux ausprobiert und das Wort „Brieftaube“ mit „Grilltaube“ ersetzt. Leider war dann in der Zeitung in dem gesamten Artikel von „Grilltauben“ die Rede. 56 Abbestellungen diverser Brieftaubenzüchter waren die Folge.

Oft klingelte schon am frühen Morgen mein privates Telefon. Leser beschwerten sich vehement, dass die Zeitung schon wieder nass im Briefkasten liege. Ich war für alles der Schuldige. Und dann ein weiterer erboster Anruf: „Schon wieder keine Zeitung geliefert“. Das konnte ich aufklären: „Heute ist Sonntag, da kommt keine Zeitung!“

Damals gab es ein Heer von freien Mitarbeiter. Die unvergessenen Günther Bochman und Horst Philippen, Familie Petersen, Familie Horrig, Familie Krol. Die Freien mussten ran, weil es in der Redaktion oft nur einen festangestellten Redakteur gab. Und es gab Zulieferer von Texten. Einer davon: Heinrich Pier, der Heimatdichter. Ich hatte ihn überredet, die Nachrichten abzubestellen und dafür die Volkszeitung zu abonnieren. Das rächte sich. Heinrich Pier war nicht mehr zu bremsen, er dichtete und dichtete in einem Tempo und Umfang, dass ich kapitulieren musste. Das konnten wir nicht alles abdrucken. Pier bestellte wieder die Nachrichten. Aber die Kollegen konnten auch nicht all seine Werke abdrucken.

Und dann war da noch ein besonderer Anruf am Abend zu Hause: „Hallo, hier spricht Havenstein“. „Welcher Havenstein?“, fragte ich nach. „Ja der Klaus Havenstein, aus dem Fernsehen!“ Ich war perplex. Der Grund seines Anrufs bei mir privat: Havensteins Agentur hatte eine Pressemitteilung verpennt, dass Havenstein mit einem Tourneetheater in Jülich auftrat. Dem Mann konnte rechtzeitig geholfen werden...

Otto Jonel: „Ich hätte mal gern eine Frage...“

Klappern gehört zum Handwerk. Wie dieses sind gleichermaßen Fehler mit jeglichem Handwerk verknüpft – wie das Metier von uns Schreiberlingen. Mal kurz verhört, und schon haben wir den Salat: „Unsere Spielgruppe sind die Eltern, die wir traktieren möchten.“ Hä? Ach so: Es geht um die Zielgruppe der Älteren, die man aktivieren will. Ganz peinlich sind falsch wiedergegebene Namen oder Personen. Die Reaktionen der Leserschaft, besonders der Betroffenen selbst auf Fehler sind unterschiedlich. Die Spannbreite reicht von wüster Beschimpfung bis zu mitleidvollem Verständnis. Einen Sonderstatus erwarb sich Heinrich Bardenheuer, langjähriger Pastor der katholischen Gemeinde in dem Jülicher Stadtteil Mersch.

Otto Jonel berichtet auch heute noch aus Linnich. Foto: Otto Jonel

Bardenheuer fand Erwähnung in einem samstäglichen Wochenspiegel, in dem seine Präsenz bei einem festlichen Ereignis in seinem Sprengel gewürdigt wurde – wohlmeinend. Einige Tage später erreichte die Redaktion ein Brief Bardenheuers an den Wochenspiegel-Schreiber. Vorweg ein Dankeschön für die Erwähnung der Festivität. Und dann der Kernsatz des Schreibens: „Ich verfüge ja über manche Fähigkeiten. Aber über die Fähigkeit der Bilokation verfüge ich (noch) nicht.“ Und der Herr Pastor klärte auf. Während des Festes, das er mit seiner Anwesenheit bereichert haben sollte, weilte er zeitgleich fernab von seinen Schäfchen in einem namhaften Kurbad zu Reha. Dafür könne er, falls gewünscht, etliche Zeugen anführen.

Dem Wochenspiegel-Schreiber verpasste das Schreiben unmittelbar einen Satz heißer Ohren und die Lehre, nie wieder ungeprüft über An- oder Abwesenheiten von zitierten Personen zu schreiben.

Ein ebenerdiges Redaktionsbüro, ein großes Fenster direkt neben dem Schreibtisch mit Blick hinaus zum Bürgersteig – das ist einfach unschätzbar. Eine Quelle von Plaudereien und ausgetauschten Informationen, Flurfunk ohne Flur. An einem sonnigen Vormittag in meinem Jungredakteursdasein entwickelte sich am offenen Fenster der Redaktion in der Stiftsherrenstraße folgender Dialog.

Passant: „Na, fleißig?“

Ich: „Immer doch.“

Passant legt beide Unterarme auf die Fensterbank und schaut sich eine Weile stumm in der Redaktion um. Dann: „Wo ich Sie grade sehe. Ich hätte mal gern eine Frage…“

Ich: „Schade.“

Passant: „Was?“

Ich: „Ich sagte: Schade.“

Passant: „Wie?“

Ich: „Ich habe heute keine Fragen.“

Passant: „Wieso – Fragen?“

Ich: „Sie hätten doch gern eine Frage. Fragen sind aus. Ich habe heute nur Antworten.“

Passant: „Wollen Sie mich auf den Arm nehmen?“

Ich: „Würd‘ ich nie wagen!“

Passant: „Also. Was ist jetzt mit meiner Frage?“

Ich: „Sie haben ja doch eine.“

Passant: „Was?“

Ich: „Ja, eine Frage.“