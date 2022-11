Zwei Schwerverletzte : Alsdorfer stirbt bei schwerem Unfall auf der B55

Update Jülich Am Dienstagmorgen ist es auf der B55 zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos stießen frontal zusammen, ein drittes fuhr in die unbeleuchtete Unfallstelle.

In den frühen Morgenstunden hat sich auf der B55 bei Jülich ein Verkehrsunfall ereignet. Um kurz vor 7 Uhr ging ein erster Notruf bei der Polizei Düren ein.

Zwischen der Anschlussstelle Jülich-Ost und Mersch stießen nach Polizeiangaben zwei Autos aus bisher ungeklärter Ursache frontal zusammen. Beteiligt war ein 46-jähriger Mann aus Alsdorf, der in Richtung Linnich unterwegs war und in 19-jähriger Mann aus Linnich. Beide wurden durch den Zusammenstoß in ihren Autos eingeklemmt.