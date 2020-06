Gefahr unter dem Klettergerüst : Zwölf Messer auf Aldenhovener Spielplatz vergraben

Aldenhoven Zwölf eingegrabene Messer, deren Spitzen nach oben zeigten, hat die Dürener Polizei auf einem Spielplatz in Aldenhoven gefunden. Das sie dort plaziert wurden, um spielende Kinder zu verletzen, ist laut Polizei anzunehmen.

Am Sonntag wurden auf einem Spielplatz in Aldenhoven-Siersdorf mehrere Messer gefunden, die mit der Spitze nach oben in den Sand eingegraben waren. Das sich die Klingen unterhalb eines Klettergerüsts befanden, von dem jederzeit Kinder hätten springen können, macht die Tat besonders auffällig. Ein Sprecher der Dürener Polizei gab an, das aus diesem Grund auch ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden sei.