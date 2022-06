Rettungshubschrauber im Einsatz : Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Radfahrer und Motorrad

Update Aldenhoven-Siersdorf Ein schwerer Unfall zwischen einem Motorrad- und einem Fahrradfahrer hat sich am Samstagnachmittag ereignet.

Der 72-jährige Radfahrer aus Aldenhoven und ein 54-jähriger Motorradfahrer waren beide auf der L50 in Siersdorf unterwegs und bewegten sich in Richtung Setterich. Auf freier Strecke bog der Senior nach links in einen Feldweg ab und übersah dabei den von hinten kommenden Kradfahrer aus Geilenkirchen.