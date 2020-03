Praxismitarbeiterin infiziert : Vierte Coronavirus-Infektion im Kreis Düren

Kreis Düren/Aldenhoven Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Fälle im Kreis Düren steigt nur langsam an: Am Donnerstag wurde bekannt, dass eine Frau aus Aldenhoven-Siersdorf infiziert ist. Sie ist damit Fall Nummer vier im Kreis Düren.

Die 30-Jährige zeige keine starken Symptome und befinde sich zu Hause in Quarantäne. „Auch die drei anderen Corona-Patienten sind soweit wohlauf“, sagte Dr. Norbert Schnitzler, Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes.

Die Aldenhovenerin hat sich in Gangelt (Kreis Heinsberg) mit dem Coronavirus angesteckt. Sie arbeitet in einer Dialysepraxis in Jülich. „Ihre Kontaktpersonen wurden und werden ermittelt, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen“, sagte Landrat Wolfgang Spelthahn.