Drei Autos beteiligt : Sechs Verletzte bei Zusammenstoß nach Überholmanöver

Aldenhoven Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße 136 zwischen Aldenhoven und Jülich sind am Freitagnachmittag sechs Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 30 Jahre alter Autofahrer gegen 15.50 Uhr auf der Landesstraße 136 aus Aldenhoven kommend in Richtung Jülich unterwegs, als er etwa in Höhe der Einmündungen der Industriestraße einen Sattelschlepper überholte. Beim Einscheren verlor er die Kontrolle den Angaben nach die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos.

Der 30-Jährige sowie zwei Insassen in einem der entgegenkommenden Autos wurden bei dem Aufprall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und verletzt. Sie wurden von der Feuerwehr aus ihren Wagen befreit. Die drei Insassen in dem dritten beteiligten Auto wurden leicht verletzt.