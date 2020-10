Drei Autos beteiligt : Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person in ihrem Wagen eingeklemmt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Foto: Ralf Roeger

Aldenhoven Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße 136 zwischen Aldenhoven und Jülich sind am Freitagnachmittag sechs Menschen verletzt worden.

Gegen 15.50 Uhr war ein Autofahrer auf der Landesstraße aus Richtung Aldenhoven in Richtung Jülich unterwegs, teilte ein Polizeisprecher mit. Bei einem Überholmanöver sei es dann zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr gekommen. An dem Unfall seien drei Fahrzeuge beteiligt gewesen.

Mindestens eine Person sei in ihrem Auto eingeklemmt worden und hätte von der Feuerwehr gerettet werden müssen, so der Sprecher. Insgesamt wurden den Angaben zufolge sechs Menschen verletzt, wie schwer war zunächst nicht bekannt. „Eine Person musste mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Aachen geflogen werden“, sagte der Sprecher.