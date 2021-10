Schalldämpfer verschickt : Waffenlager bei Razzia in Aldenhoven gefunden

Warum es zu der Durchsuchung in der Nähe des Römerparks kam, war zunächst nicht bekannt. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Aldenhoven Bei einer Razzia in einem Gebäude in Aldenhoven am späten Dienstagabend sind offenbar mehrere Waffen entdeckt worden.